Adiós al insomnio con estos remedios naturales

Actualmente disfrutar de una noche de sueño es un privilegio del que no todas podemos gozar. Debido a nuestros malos hábitos y nuestras rutinas de trabajo, conciliar el sueño y conseguir la relajación durante la noche es muy complicado. Por eso aquí te vamos a contar cuáles son los mejores remedios naturales para combatir el insomnio.



Recuerda que estos solo son métodos de relajación, si tus síntomas persisten deberás acudir con un especialista que te ayude a controlar tu trastorno del sueño.



1.- Té

Puedes encontrar en el supermercado una gran variedad de tés que contienen infusiones relajantes. Nosotras te recomendamos que compres aquellos que contienen flores como pasiflora, lavanda, manzanilla o menta. Las propiedades de este tipo de hierbas se caracterizan por generar estímulos relajantes para el cuerpo humano, así que te ayudarán a controlar tus niveles de estrés y a conciliar mejor el sueño.



Toma esta infusión dos horas antes de irte a dormir para que su ingredientes comiencen a producir su efecto antes de que te vayas a la cama.



2.- Ejercicio

La actividad física ayuda a tu cuerpo a mejorar la circulación sanguínea, también libera las cargas de estrés y regula tu respiración. Por lo tanto ayudará a todo tu cuerpo a relajarse.



Puedes incluir una pequeña rutina de ejercicio antes de dormir o en la mañana al despertar y verás que durante la noche vas a sentirte más tranquila, despejada y lista para dormir.



3.- Evita cenar

Si quieres dormir profundamente y descansar durante toda la noche tienes que alejarte de estos alimentos antes de acostarte: Café, grasas, irritantes y gaseosas, esto hará que tu cuerpo esté menos preocupado por digerir o por los malestares estomacales y pueda entrar en relajación a la hora de dormir.



Un dato que debes saber, es que al café descafeinado, no sé le retira el 100% de la cafeína, así que si tú eres muy sensible ante este tipo de estimulantes, evita consumirlo después de las seis de la tarde a esa bebida.



4.- Cremas para dormir

Aunque no lo creas existen una cremas que prometen ayudar a la conciliación del sueño. Contienen ingredientes naturales como jojoba, lavanda y aceite de almendras.



Estos ayudarán mediante la estimulación de la aromaterapia y por la absorción de la piel a la conciliación del sueño. Puedes untar una porción antes de dormir cerca de tu cuello y pecho. Usuarios de Instagram aseguran que es un remedio efectivo contra el insomnio.