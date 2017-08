Cuida tu sonrisa. Estos alimentos no la blanquearán

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas personas sueñan con exhibir una sonrisa marca Hollywood ante las personas. La sonrisa, como decía el escritor francés Charles Baudelaire, es un bello rostro de gigante, sin embargo, si los dientes lucen amarillentos resulta poca atractiva.



Por otra parte, los odontólogos disponen de métodos y productos probados y seguros para aclarar el tono de una dentadura, no así los clásicos mortales, quienes promueven el uso de remedios "caseros" cuya eficacia dista de ser verídica."No hay estudios científicos contrastados que avalen esas teorías", asegura la doctora Pepa Calvo Box, vocal de Odontología Estética del Colegio Ocial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.



Limpian un poco

Existe la creencia de que la textura de alimentos como la zanahoria y la manzana, cuando se frotan en los dientes, ejercen un efecto "papel lija" que da como resultado la disminución del color amarillento.



"Pueden eliminar en pequeña medida la placa bacteriana de la superficie que se deposita sobre los dientes, pero en ningún caso sustituyen al cepillado, y no está demostrado que provoquen ningún grado de blanqueamiento", indica la experta.



Fresas: Sabrosas, pero engañosas

Las fresas, aunque contienen ácido málico, no aportan nada al blanqueamiento de los dientes, ya que si bien produce saliva y con ello se reducen las bacterias de la boca, sus efectos decolorantes son engañosos.



"Los ácidos de las frutas provocan un proceso erosivo y el inicio de este desgaste puede parecer que blanquea los dientes, pero en realidad lo que supone es que va reduciendo el espesor del esmalte dentario", advierte la doctora Calvo.



Cítricos: Buenos para las encías

Gracias a sus propiedades, los cítricos como antioxidantes logran tener un efecto antibacteriano y ayudan a la cicatrización, por lo cual tienen mayores beneficios sobre las encías que sobre los dientes. La limpieza bucal es el límite de las aportaciones de los cítricos.



En cuanto al blanqueamiento, los cítricos pueden ser factores de riesgo para el esmalte de la dentadura, pues "provocan un proceso erosivo leve pero continuado sobre la superficie dentaria. No es recomendable, por tanto, comer con frecuencia cítricos a mordiscos, por el riesgo de erosión, sobre todo en los dientes anteriores".



Aunque la mayoría de las personas quieren implementar el consumo de ciertos alimentos como limpieza bucal y sobre todo, como blanqueador natural, es recomendable no sustituir la limpieza habitual, pasta y enjuague.