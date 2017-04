El humo del cigarrillo es letal para las mascotas

(Tomada de la Red)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas en el mundo. Más de 5 millones son consumidores del producto y más de 600 000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno. En este último grupo es inevitable no pensar en las mascotas. Según algunos especialistas, ellos sufren los mismos efectos que una persona fumadora pasiva.



“En las mascotas, el humo puede producir irritación, rinitis, alergia y afectaciones respiratorias. En este tipo de casos lo importante es recurrir a una veterinaria. Es recomendable no fumar cerca de los animales”, comentó la médico veterinaria Erika Bautista.



“Los síntomas que puede tener una mascota, al lado de una persona adicta al cigarrillo, son los mismos de una persona fumadora pasiva; son casi los mismas causas y consecuencias “. Además la médica veterinaria señaló que depende de la sintomatología, se puede proceder a diagnosticarlo y ofrecerle un tratamiento adecuado.



La mascota se convierte en un fumador activo. Los perros, por ejemplo, por el jadeo que es su mecanismo de regulación de su temperatura, aspiran el humo mucho mas rápido que el mismo fumador. En esa medida, es importante que el adicto al cigarrillo se preocupe por el bienestar y la salud de su mascota.



Según un equipo científico de la Universidad de Glasgow, en Escocia, se evidencia que las mascotas que viven en hogares propensos al cigarrillos tienen el riesgo de tener mala salud. La investigación arrojó resultados en los que se veían niveles de nicotina en la piel de los animales que pertenecen a personas fumadoras. Además el estudio indicó que, principalmente que los gatos, son más propensos de tener un riesgo de daño celular, algunos tipos de cáncer y el aumento de peso.



El mismo estudio reveló que los niveles de nicotina disminuían cuando el propietario de la mascota adicto al cigarrillo, fumaba en las terraza, en las ventanas, el patio, o fuera de la casa.

“Los perros que son fumadores pasivos, porque están expuestos a los cigarrillos que encienden sus dueños, tienen también mayor riesgo de desarrollar un cáncer respiratorio”, concluye otro estudio sobre el tabaco en las mascotas realizado por la Universidad de Colorado (EE.UU.).



Algunos expertos indican que los gatos son los más vulnerables a las sustancias tóxicas del tabaco, y no solo por la cantidad de tiempo que pasan en casa sino por los hábitos de limpieza que tiene los felinos, el continuo acicalamiento también puede ser causas en la que aumentan esos peligros.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/el-cigarrillo-en-las-mascotas