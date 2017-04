La naturaleza reduce el estrés

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando viajas y observas un paisaje de ensueño tu cuerpo inmediatamente se relaja y en tu rostro se dibuja una sonrisa? La respuesta parece no estar solo en alejarse de las preocupaciones de todos los días, sino además estar más cerca de la naturaleza.Según un informe del Instituto para la Política Europea del Medio Ambiente, las personas que viven cerca de espacios verdes tienen un mejor estado de salud físico y mental, y dicen sentirse más felices.El estudio analizó las relaciones entre el bienestar y la naturaleza, en base a alrededor de 200 estudios acerca de estos temas.Como resultado se encontraron vínculos positivos entre ambiente, salud y bienestar. Por ejemplo, descubrieron que en sitios con más árboles, los médicos suelen recetar menos antidepresivos. Y, por ejemplo, en países como Dinamarca, quienes viven a menos de 300 metros de espacios verdes tienen menos probabilidades de padecer obesidad y más de hacer ejercicio con frecuencia.Además, hallaron que las personas son más felices y tienen una menor angustia mental cuando viven en áreas urbanas con más espacios verdes. Todo demostraría entonces que la naturaleza aumenta las emociones positivas y los sentimientos de vitalidad, y trae beneficios para la salud.Sin embargo, hay algunos factores que hacen que no disfrutemos de todos estos beneficios. En primer lugar, solo pasamos el 5% de nuestro tiempo fuera. Por eso, es momento para que nos lancemos a disfrutar de los espacios verdes que nos rodean.Pero, además, hay otros factores, como que aunque la OMS recomienda un 9,2 m2 de áreas verdes por habitantes en una ciudad, son muy pocas las que lo cumplen.Y, por otro lado, aunque no estemos acostumbrados a pensarlo de esta manera, el estudio señala que la falta de acceso a la naturaleza y a las áreas naturales se vincula con la desigualdad.El acceso a la naturaleza es un derecho humano fundamental. Sin embargo, las personas de ingresos más bajos suelen vivir en zonas más alejadas, sin acceso fácil a zonas verdes, y por eso no disfrutan, con igualdad, de los mismos beneficios. Por ejemplo, como señala el estudio, los niños que viven en zonas desfavorecidas tienen 9 veces menos posibilidades de acceder a espacios verdes y lugares para jugar al aire libre.Esto es muy importante, porque en todo el desarrollo físico y mental, la naturaleza juega un rol muy importante. Esto se ha comprobado, por ejemplo, en que las mujeres embarazadas que viven a más de 300 metros de los espacios verdes tienen mayor presión arterial en comparación con las que viven más cerca; que crecer y vivir en ambientes ricos en microbios puede reducir el desarrollo de alergias; y que el acceso a la naturaleza puede reducir los problemas de comportamiento infantil, como hiperactividad o problemas de relaciones entre compañeros.Además, el contacto con la naturaleza puede ayudar a reestablecer el sentido de comunidad, promoviendo nuevas interacciones sociales y experiencias de aprendizaje; y se vuelve, en muchos tratamientos terapéuticos, una herramienta clave. Por eso, por ejemplo, el acceso a espacios verdes mejora la salud en la vejez, existiendo una relación positiva entre espacios verdes y menores tasas de mortalidad en ancianos.¿No deberíamos todos tener acceso a las ventajas que la naturaleza tiene sobre nuestra calidad de vida?¿Qué beneficios tiene la naturaleza sobre nuestra salud?Previene estados depresivosy ayuda a superarlosReduce el estrés y la fatiga mentalCalma la ansiedadReduce la agresividadDisminuye las posibilidades de padecer obesidadMejora la salud del corazónReduce la probabilidad de padecer cáncerPreviene alergias y enfermedades respiratoriasCalma y aclara la menteContribuye a mejorar estados post enfermedadesEs beneficioso en casos de Alzheimer o demenciaContribuye a una disminución de la glucosa en sangreEnergiza y alegra el espírituAyuda a superar episodios post-traumáticosMejora la atenciónAyuda a tener una actitud positivaContribuye a mejorar la autoestimaFomenta la imaginaciónFavorece la sociabilidadFUENTE: La Bioguía