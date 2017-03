Cosas por las que deben dejar de pelear

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Puede que sus peleas nunca hayan alcanzado un nivel de violencia, pero si estás en una relación, es más que posible que alguna vez hayan discutido.



Sea por mal humor, un mal día o lo que sea, siempre vas a reclamarle que tiene un desmadre en el cuarto, que no lava los trastes, que deja las cosas tiradas o que no saca la basura… pero lo que no sabes es que esos reclamos no ayudan a su relación.



Tirar la basura: Es una tarea medio asquerosa que ninguno de los 2 quiere realizar. Pero cada hogar tiene mínimo una bolsa de basura que tienen que sacar, y lo mejor es que determinen quién lo hará. Es tan fácil como pedirle que lo haga o te sientes a platicar sobre sus obligaciones en el hogar.



Hacer planes: No te dice que va a ir a ver a su familia o que saldrá con sus amigos, así que asumes que pasará el día contigo, obligándote a no hacer planes por cuenta propia o cancelar los que se presentan. Si este es un problema constante, definitivamente tienen que discutirlo. Tu mejor estrategia es explicarle cómo te sientes cuando no te dice las cosas.



Ropa sucia: La mejor forma de eliminar el regreso a este tema es poner la regla de que cada quien lava su propia ropa. De esta forma no tienes que criticar a tu pareja. Y si te sientes generosa, puedes lavar la ropa de tu pareja un día, pero jamás será tu obligación.



Acaparar las sábanas: Aaaaah, la batalla por la colcha; una persona acusa a la otra de robarse las sábanas, forzando al otro a pasar una noche con mucho frío. A menos de que instalen una cámara y gasten 8 horas mirando el video, jamás podrán saber con certeza quién está haciendo qué y porqué. Mejor agradece el hecho de tener a alguien en tu cama y adorar cada momento juntos.



Limpieza general: Uno es un desmadre, el otro se obsesiona con la limpieza. Difícil, pero es otra situación que no vale la pena discutir. Dile que te sientes como su mamá cuando él ni siquiera puede mantener su lado del cuarto limpio. Si decide cambiar de hábitos, échale la mano, y si no, tendrás que tomar una decisión drástica; dejarlo así, limpiar por él… o dejarlo.



Tiempo con las familias: Este tema es complicado, pero no siempre tiene que ser así. Sin importar que tan difíciles sean las situaciones familiares, no discutan al respecto. Dejen claro qué significado le darán a la experiencia, comuníquense y tomen una decisión. Alternar domingos o eventos familiares podría ser una decisión, siempre y cuando ambos estén de acuerdo.