Delpozo apuesta por el color en la Semana de la Moda

NUEVA YORK, Nueva York(AP)

La artesanía y atención al detalle llegaron a la Semana de la Moda de Nueva York de la mano de la casa española Delpozo, que presentó el miércoles un desfile con sus característicos vestidos arquitectónicos y bordados de alto relieve.



El director creativo de la casa, Josep Font, dijo que inspiró su colección de otoño-invierno en el trabajo artístico del escultor suizo Max Bill y el pintor húngaro Jozsef Rippl-Ronai.



"De Jozsef me impactó el colorido y la forma tan sutil de pintar.



Quería hacer sentir eso en la colección", dijo el diseñador catalán antes del desfile. "Y de Bill son obras de arte que no tienen funcionalidad, que casi tienen espiritualidad, y quería transmitir eso".



Pantalones abombados, algunos con estampados florales de inspiración japonesa, y faldas cortísimas o muy largas con volumen fueron algunas de las prendas estrella, además de un top amarillo convertido en un enorme lazo. La seda fue uno de los materiales clave, ya que Font trabajó con tul de seda, sedas con lana y sedas con lurex, explicó.



"Me gusta trabajar siempre nuevos colores, nuevas mezclas, intento cada año que sea un reto de patronaje, de volúmenes, sin perder nunca esa filosofía nuestra, ese tipo de belleza especial que hacemos nosotros", explicó.



La colección, dijo, fue esta vez "un poco más dura" que sus anteriores, con colores más oscuros. Font vistió a varias de las modelos con suéteres que cubrían la cabeza, dejando sólo la cara visible. La colección fue presentada en una sala de paredes blancas donde varios músicos tocaban tambores y xilófonos enormes.



El diseño y adaptación de patrones en la colección "es muy complicado. Son prendas que aparentemente son sencillas pero luego llevan mucho trabajo detrás.



Esos volúmenes, intentamos, que no sean cosas que después se caigan sino que queden impecables", dijo Font.



Font es la cara de la marca tras la muerte de su fundador, el español Jesús del Pozo, quien falleció en 2011 a causa de un enfisema pulmonar.