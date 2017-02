Narciso Rodríguez ofrece colección 'sin travesuras' en NY

información relacionada Fotogalería Narciso Rodríguez presenta colección en Semana de la Moda en NY

NUEVA YORK, Nueva York (AP)

Si lo que buscas es ruido y alboroto en la moda, no vayas a ver a Narciso Rodríguez.



Rodríguez presentó una colección elegante, disciplinada y hermosamente confeccionada el martes por la noche, emocionando a seguidores de la moda que quizás estaban un poco cansados de los espectáculos más estridentes en la Semana de Nueva York, ahora en sus últimos días.



Y aunque algunos diseñadores enviaron mensajes públicos sobre la agitación política y social de la nación, con eslóganes en camisetas, por ejemplo, Rodríguez dejó que su arte hablara por él.



Resumió su colección como una "sin travesuras".



"Me parece que hay tanta moda y tanto teatro hoy y eso es maravilloso", expresó el creativo de origen cubano en una entrevista entre bambalinas. "Pero supongo que lo que estoy tratando de decir es que el clima que estamos viviendo me ha hecho enfocarme en las cosas que son pragmáticas y reales y hechas de una manera hermosa".



Se destacaron de la colección vestidos y camisetas con cortes en escalera en el frente que sazonaron sus estilos impecables. Hubo pantalones pesqueros, algunas camisetas de gasa negras y vestidos de paillette brillante.



También se vieron elegantes abrigos de cachemira o algodón, en negro, blanco, gris y cobre, y un vestido de seda holgado que no podía lucir más suave.



"Creo que todo lo que ocurre en el mundo afecta a cualquier creador, cualquier cineasta, a cualquiera, y este es ciertamente un momento en el que me enfoqué en crear cosas que las mujeres usarían en el futuro", expresó Rodríguez.



"Creo que tenemos la capacidad ... de crear cosas que empoderan a la gente. No porque usen enormes hombreras, o cosas imprácticas, o disfraces, pero uno puede hacer que la gente se sienta realmente bien dándole algo que atesorarán por toda su vida, y que querrán mantener en su guardarropa por siempre y ojalá pasárselo a sus hijas", manifestó.



Entre las personalidades en la primera fila de su desfile estuvieron el nuevo diseñador de Calvin Klein, Raf Simons, y la actriz Sarah Jessica Parker.