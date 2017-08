Los mejores tips de belleza si tienes 20 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los mejores tips de belleza para el futuro son lo que puedes hacer hoy por ti. Si eres del club de las chicas de veinte años, estás en la mejor edad para aplicar estos consejos de belleza y creemos que cuando tengas más edad vas agradecer habernos hecho caso.



1.- Duerme bien

Sabemos que el ritmo de vida actual de los jóvenes no incluye dormir mucho. Gracias a sus múltiples ocupaciones y su estilo de vida se ha orillado a esta generación a disponer de sus horas de sueño. Sin embargo si quieres que tu salud sea buena en el futuro tienes que buscar tiempo para dejar a tu cuerpo descansar mínimo seis horas diarias.



2.- Ejercítate Hoy

en día está de moda seguir en nuestra cuentas de Instagram a personas con un estilo de vida fitness. Pero esto no es suficiente, tienes que incluir en tu vida diaria un espacio para ejercitarte mínimo 30 minutos al día. Si tu ritmo de vida no te da oportunidad de esto, busca algún deporte o clase fitness que puedas hacer al menos tres veces a la semana. Recuerda que es por salud y si sufres problemas de estrés o de insomnio esto te ayudara mucho con estos problemas.



3.- Hidratación

Es necesario que aparte de tener una buena alimentación incluyas el beber agua como mínimo dos litros al día. Sabemos que el cuerpo humano está conformado por una importante cantidad de agua, así que es un elemento muy necesario para tener buena salud. Recuerda que se trata de invertir en nuestro yo del futuro.



4.- Desmaquillarte si o si

Entendemos que tienes un estilo de vida ocupado, pero es casi una obligación desmaquillarte cada noche antes de dormir. ¿Sabías que tu piel puede envejecer hasta siete días por cada día que no te desmaquillas? Así como lo lees, de cuento de terror es esta cifra. Si empiezas hacer cálculos vas a notar que es un número muy alto. Por eso tienes que dejar respirar a tu piel y también permitir que las células se regeneren durante el sueño y no lo pueden hacer si tus poros están tapados.



5.- Otra vez el Bloqueador

No, nos cansamos de recordar en cada ocasión a todos o nuestros lectores la importancia de usar protector solar. Es uno de los mejores hábitos que puedes tener para contrarrestar los efectos de la exposición del sol, recuerda que las líneas de expresión prematuras se deben principalmente a los rayos solares. No solo es eso, también puedes prevenir enfermedades como cáncer de piel.