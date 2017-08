Siete alimentos que te quitan la celulitis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para cualquier mujer tener celulitis es algo molesto y por supuesto el objetivo es eliminarla; se tiene la creencia que bajando de peso ésta desaparecerá, lo cual es incorrecto ya que de acuerdo con el dermatólogo Howard Murad lo esencial es concentrarse en el correcto cuidado de la piel ya que la celulitis está conformada por células de grasa que se encuentran en la piel y no pueden ser quemadas por el cuerpo.



El doctor Murad, autor del libro The Cellulite Solution, también explica que para darle solución al problema es preciso el consumo de aminoácidos y antioxidantes, los cuales podemos encontrar en cítricos como las naranjas y toronjas.



Así que estas son 7 recomendaciones alimenticias para que las incluyas en tu dieta y te ayuden a combatir la fastidiosa celulitis.



1. Plátanos

Este fruto te ayudará ya que previene la retención de líquidos y favorece la circulación sanguínea gracias a que cuenta con una concentración rica en potasio. Gracias a esto se eliminarán las toxinas que pueden llegar a ser responsables de la piel de naranja.



2. Cebada

Buena contra el sobrepeso y, por supuesto, también contra la celulitis. Tiene un aporte bajo en calorías y el índice glucémico o IG más bajo de todos los granos comunes, esta última cualidad reduce la ansiedad que puede propiciar la acumulación de grasa.



3. Huevo

Las claras de huevo son una gran fuente de proteínas, contienen pocas calorías y grasas.



4. Romero

Estimula la circulación, mejora la digestión de grasas y evita que los desechos se acumulen debajo de la piel; además contiene ácido rosmarínico que es un polifenol vegetal que puede ayudar a proteger los tejidos de los radicales libres.



5. Agua

Definitivamente el agua es esencial para una dieta anti celulitis ya que elimina las toxinas que favorecen la acumulación de grasa. Por otra parte, prescindir de la ingesta de agua puede provocar la retención de líquidos, lo que agrava la aparición de la piel de naranja.



6. Semillas de girasol

Son ricas en nutrientes que combaten el problema de las celulitis ya que contienen vitamina E y B6, potasio, zinc y selenio. Por supuesto que te recomendamos comerlas con moderación ya que también contienen muchas calorías.



7. Col rizada

Además de que es baja en calorías, contiene nutrientes como la vitamina C, potasio y calcio que te ayudarán en tu objetivo de quitar la celulitis.