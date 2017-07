El último adiós de las mascotas , un negocio en crecimiento

(Tomada de la Red)

Hoy en día es fácil encontrar cualquier tipo de negocios que atienda a las mascotas mexicanas: desde spas o estéticas, pasando por restaurantes con comida especializada, hasta funerarias.



Este último negocio ha tenido un crecimiento de aproximadamente 30% durante este año de acuerdo con Alejandro García, director general de Funeral Pet, empresa que se dedica a cremar todo tipo de mascotas –serpientes, peces, perros, gatos, etc—.



La empresa inició operaciones en 1998 con un solo servicio y estima cerrar este año con 4,000.



“Los primeros cinco años fueron difíciles porque no estábamos acostumbrados a este tipo de servicios por dos cosas: no los había y el trato hacia las mascotas no es como el de ahora”, comentó García.



La compañía mexicana tiene una capacidad de dos hornos crematorios en su única sucursal, en la delegación Venustiano Carranza, y espera tener un crecimiento del 20% en el próximo año con la apertura de dos tiendas más antes de los próximos cinco años.



Funeral Pet participa con el 12% en el mercado de funerarias para mascotas que involucran a cinco empresas legales en el país, juntas reúnen el 30% del mercado y el resto son ilegales.



“(Los ilegales) no tienen infraestructura, hornos y los servicios que se deben de prestar y nos están compitiendo con precios bajos con la finalidad de engañar a los propietarios y se llevan a la mascotas y no sabemos donde terminan”, comenta García a Expansión.



“No es fácil instalar un negocio de esta naturaleza por el tema funerario debido a la dificultad de los permisos de uso de suelo, pues se requiere uno especial y ya no hay espacios”, agregó Garcia.



La inversión que realizará la empresa por cada tienda es cercana a los 2.5 millones de pesos (mdp) que incluyen equipos importados. Adicional invertirán 6 mdp para ampliar su sucursal actual en la parte del estacionamiento y agregar un mausoleo.



En el país se calcula que existan aproximadamente 28 millones de perros y cerca de 8.5 millones de gatos, las mascotas más cotizadas en la población mexicana, de acuerdo con información de la agencia Euromonitor.



Fuente:http://expansion.mx/empresas/2016/12/15/el-ultimo-adios-a-las-mascotas-un-negocio-en-crecimiento