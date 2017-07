Señales de un divorcio emocional

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A veces la gente se harta tanto que se desconecta de su relación. Cuando eso sucede, el marido se volverá apático con su pareja y la relación en general. A eso le llamamos: “divorcio emocional.” ¿Cómo saber si les ha pasado?



Te critica demasiado



Cuando estás enamorada, omites los defectos de alguien porque no son nada a comparación de sus cualidades. Pero cuando no estás enamorada, los defectos superan las cualidades.



Si tu marido se ha vuelto menos generoso con tus errores (y te critica mucho al respecto), es muy probable que sea parte de un problema mayor. Tal vez no sepa cómo expresar lo que siente, y por eso lo hace indirectamente con reclamos, críticas y quejas.



Deja de comunicarse



No hay nada peor para una relación que la falta de comunicación. Ocurre cuando una persona se enoja tanto (o está tan molesta) que simplemente deja de contribuir a la conversación. De hecho, a la hora de estar con él, eres la única que habla, y parece que te da el avión.



Se enoja de más cuando no haces lo que te dice



Si te pidió que hicieras algo y lo olvidaste, es obvio que va a enojarse. Pero en casos extremos, no sólo se enoja, sino que prácticamente se desmorona frente a ti. Es como si le hubieras hecho lo peor del mundo, pero en realidad sólo fue la gota que derramó el vaso.



Ya no es tan juguetón contigo



Toda pareja tiene momentos y días malos, pero la mayoría del tiempo, tienes esa sensación de que genuinamente pueden pasar tiempo juntos y disfrutarlo. Sin embargo, en tu caso,la diversión se desvaneció. Ya no ríen juntos, y honestamente ya no se sienten a gusto al lado del otro.



Es muy impaciente contigo



Cada vez te apuras menos, cada vez haces peor las cosas y ahora no sólo él lo nota, sino que ya no está dispuesto a tolerarlo. Tú no estás haciendo las cosas mal, pero parece que todo lo que haces es irritante para él.