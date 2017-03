Algunas personas en Rusia anhelan regreso de monarquía

MOSCÚ, Rusia(AP)

La era zarista de Rusia, que terminó hace un siglo, se caracterizó por la crueldad y la opresión, y terminó en un caótico espasmo sangriento, ira y confusión.



Sin embargo, Algunos de ellos expresaron su opinión a The Associated Press antes del 15 de marzo, el centenario de la forzada abdicación del emperador Nicolás II.



En sus palabras, no es tanto una cuestión de ciencia política, sino del corazón y el alma: creen que la enorme y dramática Rusia necesita el control de un autócrata, que el supuesto carácter nacional anhela un zar.



"Creo que es la característica nacional de nuestra gente - la autoridad de un dirigente, la adoración al dirigente. Por eso creo que la mentalidad nacional a lo largo de los siglos se formó, precisamente, como monarquía", dijo Pavel Isakov-Kundius, director de programas culturales del Museo de la Familia Imperial.



"La monarquía siempre ha sido garantía de estabilidad, sobre todo una monarquía ortodoxa. Vivimos en un país ortodoxo y profesamos los valores ortodoxos y el monarca siempre ha sido el Ungido del Señor", dijo Alexander Fomin del Centro Monárquico Panrruso.



Nicolás II y su familia fueron asesinados por los bolcheviques en 1918. La iglesia Rusa Ortodoxa los canonizó por morir como mártires.



"Sólo el poder santificado por Dios es duradero", en palabras de Oleg Syropyadov, un profesor de psiquiatría en la Academia Médica Militar.