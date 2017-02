Cinco alimentos afrodisíacos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Famosos por excelencia, los alimentos llamados afrodisíacos pululan por todas partes, se les puede encontrar en diversos platillos y gran cantidad de personas inician su búsqueda para consumirlos y ser partícipes de sus beneficios sexuales.



No obstante, ¿realmente existen los alimentos que puedan aumentar el deseo sexual en las personas? Según las declaraciones del doctor Joaquín Pérez Conesa, químico y autor de las obras El libro del saber culinario y Cocinar con una pizca de ciencia, si se atiende a factores culturales e históricos, enraizados en la cultura popular, la respuesta es afirmativa.



Por otra parte, el deseo sexual requiere de concentración de hormonas y de neurotransmisores como la serotonina en buen funcionamiento, para que éste se mantenga.



No obstante, desde el punto de vista neurofisiológica, la respuesta es contundente: No.



A continuación te presentamos cinco alimentos que si bien no potencian tu apetito sexual, sí fomentan las condiciones neuronales para que éste se dé.



Chocolate

La feniletilamina es un estimulante natural presente en el chocolate, el cual origina la liberación de serotonina en el cerebro, lo que desencadena una sensación de bienestar y relajación que, si bien no aumenta el libido, predispone a mantener relaciones sexuales más satisfactorias, es decir, sus efectos se producen a nivel neurológico y no fisiológico, como muchas personas creen.



Ginseng

Según un estudio de la Universidad de Guelph (Canadá), esta especia, a diferencia del chocolate actúa en el área fisiológica y no en la neuronal. Su consumo provoca una mejora de la erección, cambios hormonales y un aumento del flujo sanguíneo.



Canela

Una de las más famosas especias entre los alimentos afrodisíacos es la canela. Una investigación publicada en la revista Journal Of Agricultural and Food Chemistry revela que al inhalar este condimento, se reduce el estrés y la depresión, sin embargo, no hay nada concluyente sobre sus efectos sexuales.



Sandía

Científicos de la Universidad de Texas afirman que la sandía apoya en el estado físico previo al acto sexual, pues debido a la citrulina que posee en su corteza, cuando se ingiere se transforma en arginina, la cual relaja los vasos sanguíneos.



Granada

Quizá este sea el único alimento, comprobado científicamente, que promueve el aumento del deseo. Según un reciente estudio de la Universidad de Queen Margeret de Edimburgo, al ingerir un vaso de este zumo de fruta cada día durante dos semanas, produce un incremento en los niveles de testosterona de hasta un 30%, generando un alza en el deseo sexual tanto en hombres y mujeres.



Los especialistas, si bien no afirman que existan alimentos afrodisíacos como tal, recalcan la importancia que tiene una buena alimentación para que las relaciones se produzcan en óptimas condiciones.