¿De cuánto en cuánto tiempo es necesario desparasitar su perro?

Cuando vemos que nuestro perro se rascándose, pensamos en qué producto podría caer bien para el caso de ser algún tipo de parásito externo. Es obvio que es necesario desparasitar.



Es importante que sigamos un calendario para desparasitar y para mantener la salud de nuestra mascota.



Otro factor importante a ser considerado es que la salud de tu perro es nuestra propia salud. Muchos de estos parásitos se pueden adaptar a vivir en organismos humanos. Por eso, cuidar de nuestro amigo significa cuidar también de nuestros propios organismos.



Desparasitar a los cachorros



Los cachorros deben ser desparasitados antes de la aplicación de la primera vacuna en ellos, es decir, entre los primeros 20 y 30 días de vida.



Quien mejor nos puede asesorar sobre la forma de realizar la desparasitación del cachorro es el veterinario. Si, sin embargo, todavía mama la leche materna, el especialista aconsejará un poco de jarabe o remedio en forma de gotas, específicos para cachorros recién nacidos.



Cuando se produce la vacunación, el cachorro tiene que estar libre de parásitos. Es recomendable que tome las gotas o el jarabe de la desparasitación de por lo menos siete días antes de la vacuna.



Hasta completar los seis meses de vida, lo ideal es contar con un calendario de desparasitación que se integre a la vida del perro.



Por ejemplo, si nuestra mascota vive en el campo o juega todos los días con otros animales, es recomendable desparasitar una vez al mes o cada dos meses.



Cuando nuestro perro pasa mucho tiempo dentro de casa o no tiene contacto en exceso con otros animales, la desparasitación puede ser hecha una vez cada tres o cuatro meses.



Desparasitación interna y externa



Además de poder plagar de pulgas y garrapatas, los perros también pueden tener parásitos que afectan su interior.



Teniendo como origen de muchas causas diferentes, como el hábito de olfatear el suelo, ingerir cosas infectadas, incluso a través de la leche materna, los perros pueden contaminarse con parásitos internos. Un ejemplo de estos parásitos son las lombrices intestinales.



Además de los conocidos pastillas para la desparasitación interna, existen otros sistemas diferentes en el caso de la desparasitación al aire libre.



Las correas de desparasitación contienen principios activos capaces de eliminar pulgas, garrapatas y otros parásitos de nuestra mascota. En función del modelo, pueden durar de dos a ocho meses. Pasado el tiempo, se puede colocar otra en el cachorro.

Pipetas o ampollas. Ellas contienen un líquido que se deposita en la parte posterior del cuello de nuestro perro. Los efectos se extienden a un mes, de acuerdo a la marca. Pasado este tiempo, es posible repetir el tratamiento. Para cachorros a partir de los dos meses de edad, existen pipetas especiales.

Rociar en nuestros perros spray puede eliminar pulgas y garrapatas en este momento, aunque su efectividad sólo dure unos días. El tratamiento puede ser repetido siempre que sea necesario.

Champús. Mediante el uso del champú antipulgas, lavaremos nuestro animal de compañía, siempre que sea necesario, aunque su efectividad sea momentánea. El efecto del champú suele ser el de matar a las pulgas y garrapatas que el animal lleve, pero no realiza una función preventiva.

Los parásitos internos



Aunque no veamos síntomas claros de que nuestro perro esté infectado, en realidad, es posible que tenga diferentes tipos de parásitos intestinales que pueden ocasionar daños en sus intestinos, los riñones y el hígado.



Además, es preciso considerar que estos parásitos internos pueden afectar a las personas que conviven con el perro.



Inclusive, las personas que conviven en casa con el perro infectado puede tener lesiones graves en el ojo o síntomas como la encefalitis. Sobre todo, entre los más pequeños de la casa.



Una correcta desparasitación



Para que la desparasitación sea un éxito, es importante que el producto o el principio activo antiinterferente sea efectivo tanto con las lombrices adultas y las larvas. de Esta forma, evitaremos que el ciclo del parásito pueda reproducirse en el futuro.



Algunos efectos secundarios



Algunos perros pueden llegar a experimentar efectos secundarios negativos, por encima de todo, en el caso de infecciones severas.



Entre los efectos secundarios más frecuentes provocados por la desparasitación se encuentra la diarrea y los vómitos.



Si ocurre una sobredosis de medicamentos o de productos antiparasitarios, es preciso tomar rápidamente el animal al veterinario.



Entre los síntomas de sobredosis pueden estar en la baba, la debilidad, los temblores, el andar tambaleante, presión de la cabeza y la parálisis.



Fuente:http://pysnnoticias.com/de-cuanto-en-cuanto-tiempo-es-necesario-desparasitar-su-perro/