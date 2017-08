Recompensas e investigadores para rescatar a mascotas

(Tomada de la Red)

Carteles, panfletos, volantes espectaculares e incluso cuadrillas de búsqueda por familiares y amigos, pero incluso hasta investigador privado se contrata cuando un perro llega a extraviarse y sus dueños lo han adoptado como un miembro más de la familia, al grado de que se ha acuñado el término “perrijo” o “perrija”.



El amor por los perros llega a ser un lazo tan fuerte con sus propietarios que éstos no son considerados mascotas, sino un integrante más de la familia por el cual se hará todo para que esté cómodo y seguro, por eso en caso de extraviarse mandar a colocar un espectacular es sólo una muestra de cariño y de que sinceramente se le quiere recuperar.



Por ese amor al extraviarse o ser robado los dueños o familiares mandan a colocar espectaculares donde se ofrecen recompensas para que éste sea devuelto, sin preguntas y pagando por su entrega sano y salvo. Las familias refieren que no importa si éste es de raza cara, si es grande o pequeño, pues lo que importa es que harán lo necesario para recuperarlo y tenerlo de vuelta en casa.



Las recompensas no sólo se ofrecen en panfletos que se pegan en los postes o los comercios cercanos, pues el cariño de sus dueños llega a tal grado de ofrecer fuertes sumas de dinero. Los perros que con mayor frecuencia son robados o secuestrados, como opinan algunos de sus propietarios, son aquellos de raza fina, pues una de estas mascotas llega a costar entre 30 y 50 mil pesos, pues el ladrón si no puede cobrar la recompensa, de todos modos ganará vendiendo la mascota a otra persona.



Los perros al igual que otras mascotas pueden llevar una vida de millonarios y pasear en carros de lujo, algunos son vestidos, consentidos y mimados; llevan una revisión médica periódica y sin duda tienen las atenciones de baños, estética y limpieza que requieren.



Otros sólo reciben la atención básica y su alimentación, pero de vez en cuando algún gusto, aunque también los hay aquellos que desde la mañana son sacados a la calle y comen lo que pueden y donde encuentran.



Algunas de las mascotas de colonias sin duda reciben la atención de sus dueños, pero otros deben buscar su alimento en la calle y viven de la caridad de algún puesto de pollos, por lo que reciben pellejos y tripas, mientras que otros menos afortunados buscan su alimento en los montones de basura.



No sólo los perros de pedigrí tienen la suerte de vivir en casas de familias ricas, algunos perros que han sido abandonados o maltratados han sido adoptados y de esa forma han pasado a tener un hogar y todos los cuidados necesarios.



ESPECTACULARES SON UNA REACCIÓN AL SECUESTRO DE MASCOTAS



En fraccionamientos como Las Ánimas algunos vecinos sufren el robo de sus mascotas, sobre todo cuando éstos son cachorros o perros de raza pequeña, pues son fácilmente sustraídos de su hogares o en un descuido de sus dueños cuando los sacan a pasear, son robados o secuestrados, como suelen decir algunos de los propietarios.



La señora Carmen, quien prefiere no dar su apellido, refiere que son varios los casos en que vecinos han perdido a sus mascotas, algunos de estos animales han desaparecido de sus casas, es decir, se trata de perros amigables que son sacados de entre los barrotes de sus propias viviendas; otros al salir por un momento son secuestrados.



Explicó que se puede hablar de robo y de secuestro, toda vez que hay ocasiones en que los perros son finos y las personas se los roban para venderlos y obtener una ganancia, en esos casos el perro jamás se recupera y la familia que lo pierde se resigna a no volver a ver su mascota.



En el caso de los secuestros, explican que justo a la semana de desaparecido el perro, llega alguien con la mascota y refiere que se lo encontraron deambulando y como lo ve igual al de la foto, pues acuden para ver si es, y obviamente cobrará la recompensa; esto ha ocurrido con varios vecinos de esa zona.



Pero no sólo se trata de anuncios que son pegados en los postes cercanos a la vivienda para tratar de recuperar a sus mascotas, hay dueños que llegan al extremo de ofrecer una recompensa por su perro anunciándolo de forma masiva mediante espectaculares, pero además en las redes sociales.



Uno de los perros extraviados es Fran, un schnauzer hembra por el cual se ofrece recompensa y su dueño ha colocado un espectacular en una de las avenidas más circuladas en Xalapa; ahí pone una fotografía de su mascota y un número de teléfono celular, donde se le puede localizar.



En el caso de Fran, su dueño prefirió omitir su nombre, pero refiere que decidió colocar la fotografía de su perra para tratar de recuperarla, pues se trata de un miembro más de su familia y el 19 de este mes cumplió precisamente un mes de desaparecida.



Refiere que está seguro de que su mascota fue robada y lamenta esa situación, por lo que decidió colocar el espectacular para que alguien que la ubique o reconozca.



No es el único caso, algunos propietarios de mascotas que las han extraviado o han sido robados se anuncian en la sección de Oportunidades de Diario de Xalapa y ofrecen recompensa para recuperar a sus mascotas. Otro caso es el de Gertrudis, la cual su amo también ha colocado un espectacular y dos líneas telefónicas para cualquier dato sobre su ubicación.



“PERRIJOS Y PERRIJAS”



Entre las mascotas consentidas y que han sido adoptadas como “perrijos” está la de Edna Fletes Martínez, pues ella considera a “Cloe” no como su mascota, sino como parte de su familia, sus amigos entre risas refieren que es prácticamente su “hija” y va con ella a todos lados.



El cariño entre ambas ni siquiera es para preguntarlo, pues no sólo la carga, sino que prácticamente es su gran amiga y compañera. Refiere que no comprende cómo alguien puede encerrar a sus mascotas, pues indicó que lo principal es darles amor, pero también se les debe tener al tanto en sus vacunas y su comida.



Explicó que algo esencial es sacarlos a pasear porque de no hacerlo los perros se estresarán e incluso se pueden volver agresivos. Tener un perro, indicó, es una gran responsabilidad, pues se le deben brindar todos los cuidados necesarios y eso implica destinar cuando menos unos 500 pesos al mes.



Aunque reconoce que no es recomendable vestir a los perros, “la verdad es que siempre se antoja comprarle un suéter, una capa, un vestido, una gorra o algún otro accesorio, como sus platos”.



Además de estos gastos, hay que llevarlos al veterinario para que reciba sus vacunas, sobre todo en la etapa de cachorros, que es cuando el gasto es mayor, pues se trata de cinco o seis vacunas y su precio oscila entre los 300 a 600 pesos.



Indicó que la mayoría de los perros después de las primeras vacunas ya sólo deben desparasitarse y su vacuna contra la rabia, cuidar su alimentación y llevarlos a revisiones de forma periódica.



Los baños y el corte de cabello son otro de los gastos en una mascota; si se trata de un perro pequeño el costo será de alrededor de 200 pesos, además muchas veces hay un ahorro pues se bañan en casa, aunque aclaró que también se gasta en su champú y en su perfume para que sea una perra limpia y perfumada.



Sin duda Cloe es una perra que poco conoce la tierra, por lo general vive dentro de la misma casa que su dueña y cuando sale a pasear lo hace a bordo del automóvil de su propietaria, así que poco es lo que a esta mascota le preocupa, quien, como su dueña indica, es prácticamente un miembro más de su familia y más que su mascota, la trata como si fuera su hija.



Un caso más de “perrijas” es el de Fernando, quien refiere por su perra haría hasta lo indescriptible y de llegar a extraviarse, “claro que mandaría a colocar un espectacular”, pero no sólo eso, sino que contrataría a alguien especializado para localizarla.



Indicó que su “perrija” tiene un chip para poder ubicarla, y no es que como mascota pueda valer algunos miles de pesos, sino que para él es como su hija, por lo que se trata de un miembro más de su familia y está obligado a darle seguridad y protección.



Expresó que sabe de los espectaculares que varias personas mandan a colocar para recuperar a sus “perrijos” y quizás para algunos pueda sonar exagerado, pero cuando realmente quieres a un ser viviente, haces hasta lo imposible por protegerlo y en caso de extravío por recuperarlo.



Dijo confiar en no estar en esa situación, pues no sólo sufre la persona que ha perdido a su “perrijo”, sino que éste extrañará siempre a su familia, aunque sea vendido a otra que le dé cariño.



