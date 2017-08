¿Debes o no gastar en moda?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No tienes que gastar de más para disfrutar de los ‘looks’ que tanto quieresNo es fácil (ni barato) estar al pendiente de las tendencias de moda. Tomando en cuenta que podríamos gastar millones y millones de dólares en ropa, zapatos y accesorios, entendemos que de repente te gastes tu quincena en un lindo vestido o un par de zapatos trendy. Y aún así, ¡no es necesario! Si pones en práctica estos trucos de moda, te estarás ahorrando mucho dinero a largo plazo.Rebajas: Aprovecha las rebajas de enero para comprar todo lo que no pudiste adquirir en diciembre. En lugar de ser impulsiva con las compras, sé lista y espérate un par de meses; así, en lugar de comprarte un par de zapatos, ¡hasta podrías tener 2!Busca ropa versátil: Tu mejor opción es la ropa versátil. El 20% de tu clóset puede tener colores extravagantes, patrones, texturas y piezas divertidas, pero el 80% debería constar de prendas versátiles que puedan combinarse con casi cualquier cosa.Que Pinterest te inspire: Pinterest puede darte mucha inspiración, la clave está en buscar alternativas y aprovechar tu creatividad.Con la ayuda de los usuarios de esta red, puedes reciclar y renovar tu clóset, así como copiar diferentes looks, de acuerdo a lo que tienes disponible en tu guardarropa.Intercambios con amigas: ¿Alguna de tus amigas tiene la misma talla que tú? Entonces tienes a tu disposición una gran fuente de recursos. Pueden intercambiarse zapatos, chamarras ¡y hasta blusas! Así no solamente “estrenarás nueva ropa”, sino que también podrías armar nuevos atuendos.Róbale los cinturores a tus vestidos: Muchos vestidos vienen con cinturones y la verdad es que, o los tiramos, o simplemente los sacamos cuando nos entran ganas. Pero en lugar de desperdiciarlos, podrías utilizarlos para complementar tus atuendos. Ese cinturón es gratuito, y puedes aprovecharlo con otros atuendos.FUENTE: Eme de Mujer