¿La edad en una relación importa?

Dicen que la edad no es nada más que un número, cuando realmente existe el amor, pero ¿será cierto que cierta diferencia de edad es más propensa a terminar en lágrimas?, hay un rango ideal que puede aumentar las posibilidades de una relación duradera.Un reciente estudio evaluó a tres mil personas voluntarias y encontró que cuanto mayor es la diferencia de edad, mayor es el riesgo de una ruptura. Estos son solo patrones, pero los resultados indican que es más probable que estas parejas tengan conflicto de objetivos e intereses en diferentes etapas de su vida.Los investigadores encontraron, también, que las parejas con una diferencia de edad de cinco años son un 18% más propensas a terminar, en comparación a una pareja que tiene la misma edad; mientras que esa cifra aumentó a 39%, con una diferencia de edad de diez años. Para las parejas con una diferencia de edad de 20 años las estadísticas no se ven muy esperanzadoras, con el 95% de posibilidades de separación.En cuanto a si existen un lapso promedio que actúe a favor de los novios, varias investigaciones creen que una brecha de un año es el punto perfecto, con una posibilidad de divorcio de sólo el tres por ciento.¡Pero no te asustes! Estos son sólo datos, y mientras que los investigadores pueden haber notado patrones, cada pareja es diferente y otros factores, como los hijos, el comportamiento y la compatibilidad, pueden afectar los resultados (a su favor, claro).Por Diana GarcíaFUENTE: Eme de Mujer Bolivia