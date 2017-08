Errores con tus cejas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las mexicanas tenemos el cabello oscuro y grueso, lo cual usualmente incluye unas cejas gruesas y oscuras… y a veces, la temida uniceja.Por esto mismo, la mayoría de nosotras hemos tenido que aprender a depilarnos desde muy pequeñas, pero aunque muchas sepamos hacerlo, pocas realmente tienen la sabiduría de hacerlo BIEN.No hay nada como tener ‘mucha ceja’: Pero tampoco querrás rellenar muchísimo tus cejas. Sabemos que la tendencia de hoy en día es tenerlas gruesas y atrevidas, pero tampoco querrás que sobresalgan de tu rostro. Te recomendamos pintarlas un tono más oscuro de su color natural, para que resalten, pero no lo suficiente como para verse exageradas.Usa un buen espejo: Evita los espejos con aumento y siempre depila las cejas con luz. Aunque creas que el aumento del espejo te ayude a depilarte, éste solamente te hace perder la perspectiva de la forma de tu ceja.No te depiles de más: Un arco desnivelado no es bonito, de hecho, pocas mujeres realmente necesitan depilarse. Para hacerlo de manera correcta, es importante que cepilles tus cejas primero y solamente depiles el vello que resalte dentro de la mayoría. Por más grandes que sean tus cejas, deben conservar su FORMA natural.Cero químicos: Evita la aplicación de lociones, gel, bloqueadores, maquillaje y humectantes en el área de las cejas. Esto no solamente hace que el vello se caiga, sino que también evita que crezca.Tenemos la tendencia de tratar a nuestras cejas como si fueran parte de nuestra piel, pero realmente son 2 cosas completamente diferentes.Asegúrate de que empiecen en el lugar correcto: Hay un malentendido común sobre la alineación de las cejas con la nariz, ya que realmente deberían estar alineadas con el tabique de la nariz.Separar las cejas hará que tus facciones se vean muy anchas.FUENTE: Eme de Mujer Honduras