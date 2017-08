Beneficios de utilizar el bolígrafo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Uno de los debates actuales en el tema de la educación es saber si apostar por las nuevas tecnologías -como una tablet- para guardar los apuntes, o si es mejor usar herramientas de estudio tradicionales y en este caso, decidirse por tomar notas sobre papel con pluma en mano. Lo que está claro, es que ambos recursos buscan que tanto alumnos como maestros sean más eficaces dentro y fuera del aula.Según Amanda Ronan, profesora y autora de “Mi hermano es un robot”, el uso de la tecnología favorece a ambas partes: por un lado, el profesor se puede apoyar de las TICs para desarrollar nuevas capacidades en sus pupilos y para la gestión pedagógica; por otro, los estudiantes encuentran en la tecnología facilidades para distintas modalidades de estudio e interacción con sus compañeros, o incluso la posibilidad de poder cursar materias o planes educativos completamente a distancia.Así como existen promotores del uso de la tecnología en el aula, también hay estudios que subrayan los beneficios en el uso de herramientas tradicionales. Uno de ellos es el realizado por Daniel Oppenheimer, miembro de la Facultad del Comportamiento y Decisiones de Grupos de UCLA y ganador en 2006 del Premio Nobel de Literatura, junto con Pam Mueller, egresada de Psicología de Princeton. Su investigación, “La pluma es más poderosa que el teclado”, arrojó 4 conclusiones importantes:1. Escribir crea un entendimiento conceptual más fuerte. Cuando el alumno escribe a mano, desarrolla un entendimiento conceptual más fuerte y tiene mayor éxito al aplicar e integrar el material frente a aquellos que toman notas con laptops.2. El cerebro trabaja más. De acuerdo con Mueller y Oppemheimer, apuntar a mano requiere de un proceso cognitivo diferente al empleado cuando se usa una computadora, y ambas tienen repercusiones distintas a la hora de la enseñanza. Como escribir en un aparato electrónico es más fácil, la información que recopilada al momento no se procesa a un nivel profundo como sucede con la escritura.3. La escritura es mejor en la memoria a corto y largo plazo. En uno de los casos, los investigadores establecieron una semana de estudio previa a un examen. Aquellos alumnos que tomaron apuntes a mano durante la clase, superaron en calificación a quienes utilizaron una computadora para tomar notas. Resultó que los que tomaban apuntes en clase a mano, superaron a los que usaban computadoras para tomar notas.4. Menos distracciones = más concentración. En otro caso realizado con alumnos de la carrera de Derecho, cerca del 90% de los estudiantes con laptop estuvieron por cinco minutos revisando información en línea que no tenía nada que ver con la clase, y casi 60% se distrajo por la mitad de la sesión.5.- Esto bastaría para que educadores y alumnos se inclinaran al uso de herramientas tradicionales, sin embargo, en 2016 un reporte de tendencias de estudios digitales elaborado por McGraw-Hill Education, destacó que 79% de los alumnos encuestados aseguró que la tecnología les facilitaba conocer conceptos que no sabían antes, y un 89% opinó que las TICs deberían adaptarse a modos de estudio individuales. Mientras que estos hallazgos destacan la importancia actual y a futuro del e-Learning, una de las desventajas según Ronan, es la distracción constante y las prácticas poco éticas –como el plagio.Al existir una variedad de formas para estudiar, lo ideal no es solo buscar una manera que se adapte a los diversos métodos de estudio, sino un modo que genere éxito escolar y laboral. ¿Memorizar sirve para no olvidar una reunión importante o recordar ese dato crucial para resolver un problema de álgebra? De acuerdo a los estudios mencionados lo mejor sería que, aquella información más difícil de asimilar o muy importante, sea anotada con el clásico bolígrafo.FUENTE: Eme de mujer