Taxis para mascotas: La nueva tendencia pet friendly

BARCELONA, España(Tomada de la Red)

¿Tienes mascota? Entonces sabrás lo difícil que es trasladarse por la ciudad o viajar a otro lugar con tu amigo peludo de compañero, y es que casi cualquier medio de transporte tiene vetada la entrada de animales de compañía o, en el mejor de los casos, los dejan pasar con estrictos requisitos. Afortunadamente, ha surgido una nueva tendencia pet friendly: los taxis para mascotas. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sigue leyendo!



La sociedad está cada vez más concienciada con derechos de los animales, por lo que no es de extrañar que el movimiento pet friendly está cobrando una fuerza inimaginable. Ya no solo se está luchando por eliminar las corridas de toros y para que dejen de probar productos cosméticos en animales, sino que además están surgiendo todo tipo de propuestas para mejorar su calidad de vida y la de sus dueños. Algunas de ellas son el listado de playas donde ir con tu perro, la piscina para perros e, incluso, trajes de perro para bodas. Y es que todo es poco para nuestro fiel amigo peludo.



Hoy te traemos la última novedad para los dueños de animales: los taxis para mascotas, un sistema revolucionario que está facilitando la vida tanto a los animales como a sus amos.



¿Nunca te ha pasado que has tenido que trasladarte con tu mascota y todo se ha vuelto tremendamente difícil si no tienes coche propio? Para estos momentos y para las urgencias, Easy Taxi ha impulsado este fantástico servicio de transporte. Se trata de una App para Smartphone que permite contactar directamente con aquellos taxis que permiten el traslado de animales en el vehículo.







“La iniciativa nace por la gran necesidad que hemos recibido por el lado de nuestros pasajeros de poder movilizarse por la ciudad de forma fácil y segura junto a sus mascotas. En repetidas ocasiones hemos tenido pedidos de pasajeros que querían viajar con sus mascotas pero no sabían si el taxista iba a aceptar el viaje o no. Por este motivo decidimos preguntar a los conductores si aceptaban o no transportar mascotas, y al tener más del 20% de los conductores dispuestos, decidimos habilitar el servicio”, afirmaban directamente desde Easy Taxi.



¿Qué animales se admiten?

A pesar del gran avance que supone esta iniciativa, lo cierto es que de momento no se admiten todo tipo de animales. Las normas incluyen transportar a un único animal a la vez y que éste sea un perro de tamaño pequeño o mediano o, en su defecto, un gato doméstico. Además, se aconseja llevarlos en una manta o un trasportín.



¿Tienen seguro de accidentes?

Por desgracia, las mascotas todavía no cuentan con seguro de accidentes. De hecho, el dueño es responsable del estado del animal, por lo que deberá garantizar su custodia y bienestar.



¿Cuánto cuesta?

Si estás pensando en contratar este servicio, has de saber que deberás pagar 15 dólares adicionales. Este dinero se dirige en exclusiva al lavado posterior del coche y, por supuesto, sirve como propina para el conductor.



Fuente:http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/taxis-para-mascotas-la-nueva-tendencia-pet-friendly/293931/