El abandono de mascotas, ¿es esa la solución?

El abandono de mascotas es un problema recurrente y constante dentro de nuestra sociedad, pero sobre todo en fechas recientes en esta ciudad capital; hecho nada grato de sentirnos orgullosos los saltillenses por cierto. Constantemente existen reportes incesantes en redes sociales de publicaciones donde se da a conocer el abandono de camadas de cachorros indefensos tanto en la vía pública, en predios baldíos dentro de cajas de cartón o bolsas plásticas, o típico también porqué no, animales amarrados de un árbol, obviamente sin agua y bajo el sol.



Pero ¿cuáles son las razones que a mi juicio son las más comunes y sin justificación alguna por las cuales los dueños irresponsables abandonan a sus mascotas? Sienten que el perro les da demasiado trabajo, y no tienen tiempo para entrenarlo; No esterilizan a la mascota, lo que genera camadas inesperadas;



Se enferman las mascotas y no quieren gastar recursos económicos ni tiempo en atención médica; Tienen un nuevo integrante en casa, por lo que ya no quieren un animal con ellos; Se mudan a otra propiedad que no les permite habitar con animales domésticos; El humano fallece o se enferma y los familiares no quieren atender a su mascota; No quieren a su perro cuando es ya viejo o simplemente han perdido el interés por la mascota.



¡Vaya forma de violar las leyes terrenales y celestiales que atinamos los humanos siempre en contra de nuestros animales domésticos! Por lo pronto nos circunscribiremos a las leyes que se deben aplicar a esa clase de gente inhumana que realiza este tipo de conductas que constituyen un delito tipificado dentro de nuestro Código Penal Estatal.



Dentro del Título de los Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales, el artículo 293 BIS 1 señala que… Al que cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal que no constituyan plaga, provocando o no lesiones evidentes, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días de multa.



Por su parte el artículo 293 BIS 4 numeral 5 establece que: Serán considerados actos de crueldad: 5.- Abandonar a cualquier animal de modo tal que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas.



¿Qué podemos hacer para ayudar a erradicar el abandono animal? Podemos empezar por dejar de apoyar a aquellas personas que se dedican al criadero y venta de animales, obteniendo recursos de la forma más cruel; Adoptar perros y gatos abandonados ya sea rescatándolos o directamente de albergues o refugios; Esterilizar siempre a todos los animales domésticos; Involucrarse y participar en equipos de voluntarios o en brigada rescate; Donar recursos económicos o en especie a las asociaciones o refugios y/o apadrinar el auxilio y rehabilitación de un perro.



Aliento a la ciudadanía a ser valientes y denunciar el abandono animal, como sociedad estamos obligados a hablar y defender de la crueldad humana a estos ángeles de cuatro patas, ayudarles a esa tan deseada y merecida segunda oportunidad de tener un hogar.



Para seguir rescatando ¡debemos adoptar! DI NO AL ABANDONO ANIMAL, para lograr una mejor sociedad, de ningún modo debemos permitir el abandono sin culpa y sin pena. Rescatar un perro te cambiará la vida, y tu ¿Qué esperas para hacerlo?



Te esperamos este sábado 15 de julio de 2017 de 11:00 a 14:00 horas en nuestra Feria de Adopción, la cual se realiza en la Veterinaria Pets Care ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio 764 Fraccionamiento Valle Real.



Nuestro querido “CHELO” es el modelo de la columna de hoy. Es un pitbull, macho, un año aproximadamente. Fue rescatado hace tres meses y medio de la calle abandonado a su suerte por un largo plazo en la colonia Morelos, con grado severo de sarna, desnutrición, deshidratación. Actualmente es un pequeño fuerte, bien alimentado, sumamente agradecido, extremadamente cariñoso y muy sociable con humanos y otros perros. Es un enorme guerrero ¡Dale una segunda oportunidad de vida y amor a CHELO!



Fuente:http://www.vanguardia.com.mx/articulo/el-abandono-de-mascotas-es-esa-la-solucion