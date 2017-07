Recupera tu figura para este verano

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Con unos kilitos de más? Lo primero que debes hacer es no desesperarte ya que recuerda que para subir 1 kilogramo de peso, tu cuerpo recibió 700kcal extras, por lo que quitarte ese kilo de más te costará dejar de comer o ejercitar esas 700kcal; es por eso que aquí te dejamos algunos tips que nos dio la Nutrióloga Marybel Yáñez para que en ese proceso no sea traumático bajar de peso.1.- NO CUENTES CALORÍASContar calorías no es recomendable si no estás asesorado por un especialista en nutrición, ya que no terminas por sumar las calorías totales y pierdes de vista los azúcares, grasas o químicos que puede contener cada alimento. No sólo se trata de alimentarte sino de nutrirte.2.- EMPIEZA UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA QUE NO TE DESGASTEIniciar el año inscribiéndose al gimnasio puede parecer muy atractivo, motivador y entusiasta para quitarte esos kilos, pero un error que comenten muchos en enero, es exagerar las horas de ejercicio, por lo que suelen sentir ansiedad por comer mucho dado que están gastando más calorías y el cuerpo les comenzará a pedir. En vez de esto, inicia una dieta y comienza con ejercicios relajantes como yoga o pilates. Cuando tu dieta, vigilada previamente por un nutriólogo, comience a tener más calorías, y el cuerpo ya se haya acostumbrado al ejercicio, inicia el aumento de alimento y de actividad física, de esta manera podrás bajar aún más.Recuerda que el mejor ejercicio no es el que te quema más calorías, sino en el que no te provoca más apetito, te sientes con más energía y además te ayuda a bajar de peso.3.- NO ELIMINES LOS CARBOHIDRATOSSi bien la población latina no debe ingerir el 60% de carbohidratos de las calorías totales de tu día, debemos tratar de consumir entre 30 a 40% de estos. Lo anterior ayuda a que tengas energía pero al mismo tiempo que NO TE DE ANSIEDAD por comer. Eliminar casi en su totalidad los carbos te afecta en la pérdida de peso porque acabarás sin energía y por ende, esa debilidad, el cuerpo la relacionará con dulce o postres y tendrás ataques de ansiedad. Para evitar esto, elige ese 30 a 40% de carbos en su formato complejo, es decir, carbohidratos complejos, con fibra y de bajo índice glucémico.4.- COME TODAS TUS COMIDASEl no comer acostumbra al cuerpo a estar sin su gasolina y por ende, se hace eficiente en guardar lo poco o única comida del día. Es por ello, que debes comer 30 minutos después de haberte levantado, 2 colaciones de alimentos naturales como jugo Natura 100% o verduras frescas, una comida abundante en proteína y una cena ligera sin carbohidratos, ya que estos no los procesa el cuerpo en la noche.5.- RELÁJATE Y PIERDE EL MIEDO A ENGORDARSi sientes culpa por la comida, el simple hecho de sentir estrés al comer o miedo a subir de peso, te engordará, esto ya está comprobado. Disfruta la comida, come lento y saborea cada bocado. Tómate el tiempo para comer y no hacer nada más que eso. Verás cómo el apetito se va antes de que termines el plato, ya que si comes frente al televisor o la computadora, acabarás tu comida pronto y no la habrás disfrutado y, por ende, te quedarás con hambre.6.- EVITA LOS EXTRASEste año, intenta no agregar extras como grasa, crema, azúcar, o más del mismo grupo de alimentos y verás que irás reduciendo de peso considerablemente. No tienes que dejar de comer lo que más te gusta, mejor aprende una versión sana al estilo mexicano.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/belleza/6-claves-para-recuperar-tu-figura-pero-ya/