Este país busca estar libre de tabaco

El cigarrillo es consumido mundialmente y sus efectos nocivos son responsables de la muerte de 6 millones de personas cada año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.



En algunos países se ha buscado tomar medidas para reducir el consumo: desde incorporar advertencias para la salud y fotos realistas y desalentadoras en las cajas hasta prohibir el cigarrillo en espacios públicos.



Pero Finlandia busca ir más allá para poder beneficiar la salud de su población. El gobierno planea convertirse en un país libre de tabaco para 2040.



Una reducción total



Esta iniciativa significaría lograr que más del 98 % de la población prescinda del cigarro en todas sus formas, incluso en pipas o cigarros electrónicos.



Para lograr esta meta, Finlandia ya ha comenzado con ciertas medidas que han logrado reducir las tasas de tabaquismo: la prohibición de publicidad, exhibiciones en tiendas y la creación de espacios públicos libres de humo.



Pero no se han quedado allí…



Medida revolucionaria



Mediante la creatividad y la innovación, Finlandia espera cumplir su meta, y hacer que sus habitantes dejen de fumar.



Para ello, en vez de centrarse en un área en particular, como por ejemplo la exposición al cigarrillo en lugares públicos, la idea es ser cautos desde todos los ángulos, para evitar que las personas opten por sustitutos más suaves que pueden terminar desembocando en otras adicciones.



Recordemos que Suecia ha logrado una significativa reducción de sus fumadores, del 12,7 % en hombres y del 15,2% en mujeres en 2013, pero solo después de promover otras variantes como el tabaco en polvo húmedo o el producto oral de tabaco sin humo. En el caso del Reino Unido, también se ha buscado una política de reducción de daños, apuntando al uso de los cigarrillos electrónicos para dejar el hábito.



Sin embargo, Finlandia pretende reducir el consumo completamente sin tener que recurrir a esas otras alternativas, que pueden convertirse en otro problema de adicción a futuro.



Medidas a tomar





Una de las medidas más efectivas para disminuir el consumo es aumentar el costo. Por eso, Finlandia planea poner otra barrera financiera para los usuarios, aumentando el costo de los vendedores de productos de tabaco.

Otra de las innovadoras iniciativas es la de poder solicitar la prohibición del cigarrillo para las personas fumando en balcones vecinos en caso de que el humo se convierta en una perturbación.

Además se suma la estrategia de reducir la presencia y su atractivo de los dulces y chocolates con forma de cigarros. Si bien los productos no serán prohibidos sí enfrentarán restricciones.

Los cigarrillos electrónicos tendrán las mismas restricciones de venta y público que los cigarrillos comunes.

El cigarro es una problemática mundial y el enfoque de Finlandia para erradicarlo puede convertirse en un modelo a seguir para el resto de los países. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es posible?



FUENTE: http://www.vix.com/es/actualidad/179278/hay-un-pais-que-busca-estar-libre-de-tabaco-sabes-cual-es