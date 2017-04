Lo que debes saber de la depilación con hilo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La depilación con hilo es una técnica milenaria que tiene sus orígenes en la India y la antigua Persia. Actualmente es el método de depilación de cejas y rostro más popular en los países asiáticos, del Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.



¿En qué consiste?

La técnica de depilación con hilo es un procedimiento totalmente natural. Se realiza con un hilo ya sea 100% algodón o de seda, que se enrosca y al hacerlo girar sobre la piel, el vello es levantado desde el folículo piloso. De esa manera se extrae de raíz todo el vello no deseado, hasta los más pequeños.



En el caso de las cejas hay que realizar el visagismo. Este aborda el análisis fisionómico del rostro con el objetivo de realzar al máximo el potencial de belleza de cada persona. Dicho estudio establece una hoja de ruta a seguir con la planificación de todas las técnicas a nuestro alcance para corregir facciones y equilibrar proporciones en el rostro, creando una mejora estética evidente. Las cejas son el marco de nuestra mirada y puede según su forma darnos una expresión de alegría, tristeza o rabia.



Con esta técnica también se puede depilar casi cualquier zona del cuerpo.



¿Qué ventajas ofrece?

• Retira el vello facial desde el folículo, incluso el más pequeño.

• Es mucho más precisa que la depilación con cera.

• No irrita la piel.

• Tiene efecto lifting, previene las arrugas, suaviza las ya existentes.

• No duele.

• Para aquellas personas que están en tratamiento dermatológico esta técnica es la más indicada.

• Es hipoalergénica.

• Debilita el nacimiento del vello, lo que representa el retraso del crecimiento y disminuye la cantidad de veces que tenés que depilarte.

• Tiene una duración de unos 20 o 30 días, según sea el caso.



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/belleza/depilacion-hilo-lo-debes-saber/