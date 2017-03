¿Por qué mi perro se porta mal cuando lo dejo solo en casa?

(Tomada de la Red)

Alguna vez te ha pasado que dejas a tu perro solo en casa y cuando regresas ¿encuentras todo un desastre? Esto es completamente normal, porque los canes saben si su amo los están observando o no y modifican su comportamiento. Es en este punto que te preguntas ¿por qué mi perro se portal mal cuándo salgo de casa?



La psicóloga Juliane Kaminski, de la Universidad de Portmouth en Reino Unido, reveló en un estudio que los perros tienen tendencia a robar comida en la oscuridad



porque creen que no son vistos. El experimento se realizó en 84 perros y se vio que eran cuatro veces más propensos a tomar un trozo de carne en la oscuridad antes que a plena luz.



¿Qué significa esto?

El estudio podría estar demostrando que existe una cognición canina, con la cual los perros tienen un entendimiento del conocimiento y los sentimientos del otro.



De acuerdo a la experta, todavía no se puede asegurar que el resultado indica que los perros tienen un entendimiento flexible de la mente y de la mente de otros, pero que siempre se que hasta ahora se había asumido que solo los humanos tienen esta habilidad.



Según la experta, se requiere más investigación al respecto para identificar qué mecanismos son los que controlan este tipo de comportamiento en los perros.



