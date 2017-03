¿Sabes qué es la carne cultivada?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La carne cultivada es la carne producida in vitro, en un cultivo celular, y no en un animal. La producción de carne cultivada comienza tomando un número de células de un animal de granja y proliferando en un medio rico en nutrientes. Las células son capaces de multiplicarse tantas veces que, en teoría, una sola célula podría ser utilizada para producir suficiente carne para alimentar a la población mundial durante un año. Después de que las células se multiplican, se unen un tipo esponja y se empapa con nutrientes.



También se pueden estirar mecánicamente para aumentar su tamaño y contenido de proteína. Las células resultantes pueden entonces ser cosechadas, sazonadas, cocidas y consumidas como carne deshuesada y procesada, tal como salchicha, hamburguesa o nuggets de pollo.



(Ver: La ciencia detrás del vegetarianismo)



Y ahora te estarás preguntando ¿ a qué saben estos tipos de alimentos?



En realidad saben igual que los alimentos "regulares", aunque hay infinitas posibilidades que aún no hemos descubierto, por ejemplo nunca podríamos haber imaginado todas las variedades de yogur y quesos antes de empezar a cultivar la leche.



¿Dónde los podrás conseguir? La carne cultivada, leche, huevos, etc. todavía no están disponibles comercialmente, aunque algunos productos, como la leche de Muufri y las claras de los huevos de Clara Foods, están más cerca de la comercialización que la carne, ya que todavía necesita más investigación para salir a la venta. ¿Tu comerías carne cultivada?



