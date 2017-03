Ellos son asesinos involuntarios

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La gran mayoría de los genocidas o quienes cometen crímenes horrorosos lo hacen sabiendo muy bien que están terminado con una gran cantidad de vidas humanas, aunque no siempre es el caso.



A lo largo de la historia hubo gente que, sin quererlo, terminó siendo responsable de la perdida de muchas vidas. Nosotros te vamos a contar sobre 7 personas que se convirtieron en asesinos en masa de forma involuntaria.



7. Mao Zedong



Este dictador chino que dirigió su país al final de la década de 1950, no era una inocente paloma, pero tampoco quiso ser el responsable de una gran cantidad de muertes. Mao Zedong, realizó una reforma para diversificar la producción de su país, por lo que muchos granjeros pasaron a trabajar en otras áreas.



Disminuir fuertemente la cantidad de personas dedicadas a la agricultura y, peor, obligar a los granjeros sobrantes a crear cooperativas para unos pocos cultivos, fue la receta para escasez de alimentos que fue la culpable de la muerte por hambruna de 35 millones de chinos.



6. Kim Jong Il



Un dictador que llevó las riendas de Corea del Norte hacia finales del siglo XX, no era muy versado en agricultura. Kim Jong Il, creía que podía aumentar la producción de los cultivos con una doble cosecha anual.



Para ello trató las tierras con químicos y aquellas cultivables dejaron de serlo por agotamiento, lo que era grave en un país donde solo el 20 % del terreno era apto para la agricultura.



La falta de alimentos, que ya era un problema en el país, aumentó hasta convertirse en una escasez grave que provocó la muerte de entre 250 mil y tres millones y medio de los habitantes del país. El problema aún continúa, por lo que Corea del Norte recibe ayuda alimentaria de otras naciones.



5. Mecánicos de Northwest



No sabemos sus nombres, pero sí las consecuencias de un mal trabajo. Los mecánicos de la aerolínea Northwest, habían sometido a uno de sus aviones a una completa revisión y mantención, pero uno de ellos cometió un error que provocó un accidente aéreo.



Por no ajustar bien los conectores del sistema hidráulico del avión, el vuelo Northwest Orient 706 se accidentó cayendo a tierra, con la muerte de 37 personas.



Si bien el accidente ocurrió en 1961, jamás se supo los nombres de los mecánicos que estaban de turno y, sin quererlo, fueron los causantes de una tragedia.



4. Lillie Colvin



En 1962, en el hospital Binghamton General de Nueva York, bebés recién nacidos empezaron a enfermar gravemente de la nada y 7 murieron, pese a no haber presentado nunca problemas.



Tras una investigación, se aclaró que todo se trató de un error cometido por Lillie Colvin, una enfermera que puso sal en vez de azúcar en la leche con la que se alimentaba a los bebés. Esa sal provocó que se deshidratarán y perdieran la vida.



Colvin, que era madre de 3 hijos y además estaba embarazada, no enfrentó consecuencias legales, ya que no hubo forma de probar que existió alguna negligencia ligada solo a ella.



3. Sigmund Freud



El padre del psicoanálisis no se libra de ser un asesino involuntario. En sus comienzos como profesional de la medicina, Sigmund Freud creyó que la cocaína era excelente para tratar diferentes problemas de salud. Esta droga se añadió a casi cualquier cosa y el mismo Freud dijo que consumirla hasta niveles tóxicos y mortales «no era posible».



Uno de sus pacientes murió de sobredosis y una cantidad indeterminada de personas se volvieron adictas, lo que seguramente fue causa de muerte indirecta.



2. Toyota



Si bien Toyota no es una persona sino que una compañía, son personas las que participan en el diseño de los vehículos que la marca saca a la venta, chequeando que su funcionamiento sea el correcto.



Un problema en uno de sus modelos, hacia que el acelerador quedará atrapado bajo la alfombra que se haya en el suelo del asiento del conductor, lo que provocó una gran cantidad de accidentes y la muerte de 89 personas.



No hay un culpable directo de estas muertes, sino que la negligencia está en los diferentes encargados de la producción de los automóviles; desde diseñadores a quienes revisan la seguridad.



1. Horace Lawson Hunley



Horace Lawson Hunley era una abogado e inventor estadounidense con gran interés en los submarinos. Durante la llamada Guerra Civil que afectó al país a mediados del siglo XIX, se unió al ejercito confederado y construyó un submarino que llevaba su nombre.



Al ser probado por una tripulación de marinos, le entró agua y 5 fallecieron ahogados. Un mes después, se quiso repetir el intento y el mismo Horace Lawson Hunley se encargó de tomar comando de su submarino. Este se hundió, pero nunca logró volver a superficie, matándolo a él y otros 7 hombres.



Años después, lograron recuperarlo del fondo del mar para repararlo y volver a utilizarlo. El submarino también falló y, pese a ello, siguió usándose y fallando repetitivamente, causando cada vez la muerte de personas.



Estos 7 asesinos por accidente, pasaron a la historia, justamente de la cual debemos aprender para que sus errores no se repitan.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/61831/7-personas-que-se-convirtieron-en-asesinos-en-masa-involuntariamente