Beneficios de adoptar un perro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una mascota representa compromiso y responsabilidades, incluso muchas más de las que a veces esperamos, pero también, conlleva experiencias increíbles. En muchos sentidos, adoptar un perro te cambia la vida pues trae consigo beneficios tanto físicos como emocionales. A continuación te compartimos las ventajas de tener una mascota:



¿Quieres mantenerte saludable? Tu perro es el mejor aliado



Los doctores recomiendan a las personas realizar mínimo entre 10 y 15 minutos de ejercicio diario. Los perros tienen mucha energía y necesitan salir a caminar, correr y jugar para mantenerse equilibrados, así que si te comprometes y tienes claro los beneficios que realizar un paseo largo traerá a tu mascota, lograrás también cumplir con tu objetivo personal.



¿Sabías que tener como compañero a un perro puede disminuir los riesgos de enfermedades del corazón?



Está comprobado que el simple hecho de convivir y acariciar a un perro, ayuda a reducir la frecuencia cardiaca y la presión arterial disminuyendo los riesgos de enfermedades del corazón.



Inclusive, existen perros de asistencia, quienes apoyan en diferentes tipos de terapias y ayudan en la rehabilitación de algunas enfermedades como autismo y parálisis motriz, entre otras. Como dato curioso, muchos de estos perros han sido rescatados de albergues y entrenados para poder brindar este tipo de terapias, con lo cual es imposible no preguntarse quién rescata a quién cuando te das la oportunidad de adoptar un perro.



Mejora tu estado de ánimo



Nunca tendrás mejor recibimiento que el que te da una mascota al llegar a casa después de un largo día laboral o de un examen difícil. La convivencia y el amor incondicional de un perro te ayuda a mantenerte positivo y alegre. Está comprobado científicamente que al verlo, el cuerpo libera una sustancia química llamada oxitocina, la cual genera en nosotros un sentimiento de felicidad.



Nuevas experiencias y amistades



Un perro también te ayuda a conocer nuevos lugares y personas, y ahora que se vive de manera tan diferente la relación entre perro y dueño, hay cientos de opciones petfriendly donde podrás vivir experiencias únicas y conocer gente que de inicio ya tiene algo en común contigo, el amor hacia sus mascotas.



¿Por qué adoptar?



Adoptar un perro no solo cambiará tu vida, sino también cambiará la suya, es alguien que no necesita hablar para demostrarte todo su cariño y agradecimiento.



Cerca del 72% de los perros llegan de manera inesperada a un hogar, lo cual nos hace ver que no es una decisión que se tome de manera consciente y planeada. Esto a su vez derivará en un 45% de perros de casa que terminarán en situación de calle o en albergues, una suma que sobrepasa los 2.4 millones de perros.



Y, ¿Dónde puedo adoptar?



Existen diferentes jornadas de adopción realizadas tanto por albergues de animales, como por autoridades gubernamentales, en específico a nivel delegaciones. Otra opción donde se cuida mucho el proceso de adopción, es el sitio www.buskandote.com, donde encontrarás algunos albergues que forman parte de Pedigree Adóptame, un programa que apoya a 21 asociaciones a lo largo del país que rescatan, rehabilitan y colocan perros en situación de calle y donde más de 800 voluntarios rescatan animales, hacen campañas de educación y estilización, y promueven la adopción.