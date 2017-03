Cómo empezar tu propia rutina de meditación

CIUDAD DE MÉXICO3. Toma descansos y no fijes metas(Tomada de la Red)

¿Pensaste que meditar era solo sentarte con las piernas cruzadas y cerrar los ojos? Pues en realidad necesitas seguir una serie de sencillos pasos si quieres meditar de manera correcta y efectiva...



1. Siéntate con la espalda erguida

Al colocar tu espalda erguida, los fluidos espinales que corren por tu columna vertebral fluyen más fácilmente, lo que te hará sentirte mejor casi instantáneamente.



2. Consigue ayuda

Quizás empezar a meditar en silencio sea un poco difícil para ti, así que, ¿por qué no consigues un poco de ayuda? Hay una gran cantidad de meditaciones guiadas, así como también música relajante que pueden ayudarte a llegar al estado de calma y relax necesario para meditar.



3. Toma descansos y no fijes metas

Si te pones metas probablemente estarás más concentrado en cumplirlas que en el proceso de meditación. Y si te obligas a estar demasiado tiempo meditando es posible que te canses y te distraigas, así que lo mejor es que te tomes descansos y no fijes metas.



4. Solo observa

Presta atención a tu respiración y a tus pensamientos, pero no te enredes en ellos. Esa es la clave de la meditación mindfulness.



5. Hazlo varias veces al día

Al principio, sentarte durante mucho tiempo a meditar puede ser desafiante y, si no lo logras, descorazonador. Sin embargo, si meditas por unos pocos minutos varias veces al día, te sentirás más empoderado y disfrutarás de los efectos a lo largo de la jornada.



Con estos pasos fáciles podrás empezar tu propia rutina de meditación. Y esto te será muy útil: aprender cómo incluir la meditación en tu vida diaria.



