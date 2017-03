Es hipocondriaco 14% de la población

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor del 14% de los mexicanos ha registrado hipocondría alguna vez en su vida, un trastorno mental que se caracteriza por exagerar la gravedad de una enfermedad, afirmó Alfredo Whaley Sánchez, coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría.



El especialista explicó en un comunicado que la prevalencia de este trastorno, también llamado somatización, es similar al porcentaje de mexicanos que padecen trastornos de ansiedad.



Señaló que la hipocondría afecta más a mujeres que a hombres y se presenta a partir de los 30 años de edad en personas que sufren cuadros de ansiedad, depresión o son aprensivas.



Quienes padecen esta patología viven angustiados, ansiosos, preocupados e intranquilos, ya que sienten que los médicos no diagnostican su enfermedad correctamente, incluso cuando les muestran evidencia clínica de que su padecimiento no existe.



Whaley Sánchez ejemplificó que cualquier síntoma físico como colitis, dolor de cabeza continuo u otro, los hipocondriacos lo interpretan como la presencia de un tumor maligno o alguna enfermedad que les puede causar la muerte.



No obstante, el médico aclaró que las personas con este trastorno no fingen, presentan cuadros de ansiedad o depresión, por lo que pidió a las familias no estigmatizar al paciente y llevarlo a una valoración de salud.



En caso de no confirmarse un problema médico, recomendó proponerle al paciente una evaluación siquiátrica.



La hipocondría tiende a ser crónica con periodos de remisión y exacerbación asociados al estrés, indicó.



Entre los tratamientos que reciben se encuentra la sicoeducación, que consiste en informar al paciente todo lo relacionado con su trastorno y se le enseña a identificar su condición.





Agencia Reforma