Nombres de gatos: Los mejores por su significado

(Tomada de la Red)

Elegir nombre para una mascota no es tan fácil como parece. Tiene que ser corto pero no demasiado, simpático pero no ridículo, conocido pero no anticuado… y todo ello teniendo en cuenta que refleje su personalidad. Podemos decir abiertamente que puedes volverte loca en el proceso de búsqueda, por lo que queremos facilitarte la tarea mostrándote los mejores nombres de gatos. ¡Seguro que alguno te gusta!



Nombres de gato

1. Pecas

Una opción para elegir el nombre de tu gato es resaltar una cualidad física. Una de las que más destacan en las razas moteadas son las pintitas que se asemejan a las pecas de los humanos. Si tu gato luce estas bonitas manchas, Pecas será su nombre ideal.



2. Coco

Los nombres fáciles de aprender y pronunciar son una delicia, tanto para los amos como para los gatos, ya que la sencillez del sonido les ayuda a reconocer rápidamente cuándo le están llamando. Coco es uno de los más melódicos y entrañables de este grupo.



3. Salem

Desde “Sabrina: Cosas de brujas” el nombre de Salem para gatos de pelaje negro era uno de los más demandados, y con razón. El nombre viene precisamente de la historia de las brujas de Salem, la cual posee un aura mágica que, por supuesto, impregnará a tu mascota.



4. Tigre

Puede que tu pequeño felino posea una elegancia más propia de un tigre que de los de su propia especie. Para él, Tigre o Tiger va a ser una de las mejores opciones.



5. Bowie

David Bowie fue uno de los mayores exponentes del rock y transformó la música como ningún otro artista ha hecho.



Si a tu gato le gusta maullar y el sonido que emite es dulce y melódico, no dudes en hacer honor a este grande de la música.



Nombres de gata

1. Pelusa

¿Qué nombre hay mejor para una pequeña gatita blanca que Pelusa? Se trata de uno de los nombres más adorables que existen, ya que le otorga una connotación muy tierna e infantil. ¡A todos les encantará!



2. Sombra

Si por el contrario tu gata es negra, Sombra será una de las mejores opciones a la hora de buscar su nombre. Además, el sigilo característico de los felinos hace que se convierta en un nombre realmente apropiado.



3. Bastet

Bastet es el nombre de una de las diosas egipcias más influyentes de su época. Se trataba de una mujer con cabeza de gata que representaba la armonía y la felicidad, además de ser un símbolo de protección tanto para el hogar como para los embarazos.



4. Nala

Si eres fan de Disney, llamar a tu gata como la leona de El Rey León va a ser todo un acierto. Su nombre significa “Regalo” en Swahili y su personalidad era curiosa, valiente y muy tierna.



5. Mimi

De nuevo, los nombres cortos y fáciles de pronunciar son ideales para llamar a una gata. En este caso, Mimi puede ser uno de los mejores al repetir la misma sílaba. Además, el sonido de la “i” le da un toque femenino y muy dulce.



¿Qué te han parecido estos nombres para gatos?



Fuente:http://www.ellahoy.es/ocio/articulo/nombres-de-gatos-los-mejores/274305/#refresh_ce