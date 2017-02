Lo que no debes comer durante tu periodo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sabemos que mes a mes el dolor menstrual ataca nuestros cuerpos. Claro, no todas las mujeres padecen este mal, pero si eres una de esta lista, hoy te comentamos algunos alimentos que debes incorporar o suprimir de tu menú con el objetivo de aliviar los molestos cólicos menstruales.



Pareciera que no hay cura para aliviar esos días que tanto alteran nuestra salud y nuestro estado de ánimo, pero afortunadamente sí hay. Todas las mujeres estamos de acuerdo en que los dolores de vientre en el período menstrual son una completa pesadilla.



Por más que alguien trate de animarnos, lo único que quisiéramos es que nos trague la tierra. Aunque no lo creas, la alimentación influye directamente en este dolor. Es por eso que te proponemos hacer algunos cambios en tu dieta alimenticia, y no solo dejar de comer algunos alimentos o ingerir otros en esos días.



LOS PEORES ALIMENTOS QUE PUEDES CONSUMIR DURANTE TU PERIODO



Los expertos recomiendan que lo primero es aumentar la fibra para favorecer los movimientos intestinales y hacer que las evacuaciones sean más frecuentes. De este modo, eliminamos esos estrógenos que ya han cumplido su función en el cuerpo. De no ser así, se reabsorben. Esto es lo que produce un incremento disparado de estas hormonas.



Asimismo, para asegurarnos un buen proceso digestivo desde sus primeras etapas, conviene aumentar los niveles de ácido clorhídrico del estómago.



Esto se logra tomando zinc y proteínas. El zinc se encuentra en las carnes rojas, legumbres, frutos secos y mariscos.



Entre algunas bebidas, deberías suprimir el consumo de café de tu dieta o eliminarlo por completo una semana antes que llegue tu período. Con estos pequeños cambios, verás cómo mejoran los dolores y tu estado anímico. ¡Suerte, y a disfrutar aún en esos días!