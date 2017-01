Cómo mantener a tu gato fresco en verano

(Tomada de la Red)

El calor puede ser no solo incómodo para tu mascota, también mortal. Conoce técnicas para ayudarlo a llevar la fiesta en paz



El verano, esa temporada esperada por muchos, especialmente quienes viven en zonas con inviernos congelados. Es la época alegre del año, la que trae más luz y más diversión, pero también trae sus riesgos y de no estar atentos, puede jugarnos en contra, a nosotros y a nuestras mascotas.



Los animales que viven en estado salvaje ya están programados para lidiar con los cambios de temperatura, pero los animales domésticos dependen de nosotros, por ello compartimos en esta nota algunas recomendaciones que ayudarán a tu gato a pasarla mejor este verano.







Adoquines felinos



Que sean gatos no significa que no puedan disfrutar de un ‘snack’ veraniego que espante el calor. ¿Cómo prepararlos? Simplemente rellena pequeños vasos de plástico con alimento para gatos y ponlos en la congeladora durante la noche. Al día siguiente tendrás cómo entretener y, a la vez, refrescar a tu gato.



Ojo con su agua



Un par de cubitos de hielo en su plato de agua ayudarán a que tu gato se hidrate y combata el calor de los días más soleados. Y de paso recuerda renovar el agua con frecuencia.







Aires del polo



Si tiene la opción de instalar aire acondicionado, o por lo menos un ventilador, no lo pienses dos veces, instálalo cerca al lugar o lugares donde suele recostarse tu gato.



Sombra bendita



Tener áreas protegidas del sol es fundamental para el bienestar de tu mascota. Asegúrate de tener al menos una cortina a medio cerrar o de contar con espacios protegidos por la sombra, ellos evitará que tu gato sufra de un golpe de calor.







Suelos desnudos



Muchas casas están forradas en alfombra y si bien en invierno puede resultar ideal para tu gato, en verano ocurre lo opuesto. Regálale un pedacito de piso de mayólica o madera, te lo agradecerá.



Cuidado con las ventanas



A falta de aire acondicionado o ventiladores, las ventanas son la mejor opción, no solo por la ventilación, sino también por la vista. Sin embargo, es fundamental asegurarte de que estén bien selladas con una malla pues una ventana abierta es carta libre para que tu gato se vaya de paseo sin previo aviso.



Carro = horno



Un auto cerrado en verano es, literalmente, un horno en potencia. No solo las personas corremos el riesgo de sufrir un golpe de calor dependiendo de la temperatura exterior, las mascotas también. De hecho cada verano se dan muertes innecesarias por descuido. Así que ya sabes, cuando hace calor, gato encerrado ni por un minuto en tu carro.



Posterga el juego



Si toca uno de esos días que, fácilmente, freirían un huevo sobre la vereda, mejor mantén a tu gato en casa. Más tarde, cuando baje la temperatura, habrá mucho tiempo para jugar en la calle.







A QUÉ ESTAR ALERTA



Si tu gato se muestra agitado (respiración rápida), extremadamente cansado, tiene temblores musculares, vomita o se tambalea puede estar presentando síntomas de acaloramiento o golpe de calor. Una exposición solar imprudente puede producir en nuestro organismo deshidratación o sobrecalentamiento. ¿Cómo actuar en caso de acaloramiento? Aquí algunos consejos útiles para personas y mascotas.







-Llévalo a la sombra o a un lugar fresco. Ayúdale a tumbarse. Colócale una toalla doblada debajo de la cabeza.



-Eleva las piernas y apóyalas sobre unos cojines, esto mejora el riego sanguíneo del cerebro. Procura que descanse tranquilo/a.



-Ayúdale a incorporarse y a beber pequeños sorbos de agua fresca.



-¡Importante! Si no se recupera rápidamente puede sufrir un golpe de calor. Si pierde el conocimiento, ábrele las vías respiratorias y comprueba la respiración. Si respira, colócale en la posición de recuperación. Sino, realízale el boca a boca y un masaje cardíaco.



-Llévalo a la clínica veterinaria más cercana.











*Estas recomendaciones también se pueden aplicar para otras mascotas.



Fuente:http://elcomercio.pe/wuf/consultorio/como-mantener-tu-gato-fresco-verano-noticia-1960107