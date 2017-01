Princesa Mette-Marit pide a medios dejar a su hijo en paz

OSLO, Noruega (AP)

La princesa heredera Mette-Marit pidió a los medios noruegos que dejen a su hijo mayor en paz.



Mette-Marit dijo que Marius Borg Hoiby, su hijo de una relación previa quien no tiene un título nobiliario o deberes reales, ha estado en los últimos años "expuesto a la presión" de ciertos medios "que no me parece digna de ellos".



Él "no es una persona pública", agregó.



La futura reina de Noruega generó titulares en 2001 cuando se casó con el príncipe heredero Haakon, pues era una madre soltera que había llevado una vida libre con un compañero sentenciado por delitos relacionados a drogas.



El cibersitio real publicó la carta abierta un día antes del cumpleaños 20 de Borg Hoiby el viernes. El hijo de la princesa vive con la popular pareja real y con sus dos hijos. Entre sus planes está el viajar al extranjero como muchos jóvenes noruegos.