Situaciones graciosas que te suceden al leer

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Quienes aman la lectura saben lo que significa comenzar a leer un libro nuevo… es el inicio de un montón de sensaciones inesperadas.



Así que si leer es tu pasión seguro habrás pasado por estas situaciones graciosas que te encantará rememorar.



1. Explotar de risa mientras lees



¿A quién no le ha pasado estar en un sitio público y que la gente te mire extraño porque no paras de reír a carcajadas? Siempre hay un autor que describe perfectamente una situación hilarante que hará no resistirse a las risas.



2. Tener una fuerte reacción emocional al terminar un capítulo



Llega el momento de terminar un capítulo y sientes que flotas en el aire, se te caen algunas lágrimas… al rato te encuentras llorando desconsoladamente por la muerte de ESE personaje.



3. Olvidar toda necesidad biológica



No es raro pasar muchas horas leyendo un libro atrapante, mientras esto sucede olvidas que para seguir vivo necesitas también alimentarte…



4. Desearle la muerte a un personaje



No se te ocurriría en la vida real, pero en la ficción todo vale, ¡y ese personaje ya no merece vivir!



5. Transpirar durante capítulos tensos



Cuanto más tenso el capítulo más nervioso te pones, al punto de mojar tu ropa.



6. Soñar con una deslumbrante biblioteca personal



Compras un libro y después de leerlo le buscas un lugar en tu biblioteca. En ese momento te imaginas la asombrosa biblioteca que tendrás en un futuro.



7. Disfrutar el olor de un libro viejo



Entrar a una biblioteca, buscar el libro más viejo, abrirlo y olerlo. ¡Un ritual obligatorio! Hasta que te percatas que todos a tu alrededor te miran como un demente.



Cada libro es un mundo nuevo por descubrir y nos abre las puertas de la imaginación, ¡que nunca falten!



FUENTE: http://www.vix.com/es/identificacion/174587/si-amas-leer-habras-pasado-por-todas-estas-7-graciosas-situaciones