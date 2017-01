CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es hora de desmentir uno de los más grandes mitos populares de la medicina. Después de todo, el apéndice sí tiene una función, o al menos es lo que dice un nuevo estudio que apoya la teoría en la que el órgano podría funcionar como una ‘casa de seguridad’ para las bacterias benéficas.



Tu apéndice es un pequeño tubo conectado al ciego (una bolsa al final de tu intestino grueso) justo a la derecha de tu abdomen. La mayoría de nosotros sabemos dos cosas del apéndice: es peligroso que se infecte y el órgano por si mismo es inútil.



La primera declaración es cierta sin lugar a dudas. Que el apéndice se reviente puede llegar a poner en riesgo la vida. Pero, ¿inútil? Parece ser que no.



Un reporte científico publicado a inicios del 2016 descubrió que al extirpar una estructura similar al apéndice en los ratones, se volvían más susceptibles a las infecciones y la inflamación.



Otros investigadores han argumentado que el pequeño tubo actúa como una reserva para las bacterias intestinales benéficas, manteniéndolas a salvo cuando la infección daña al resto del la microbioma intestinal. Cuando regresa la calma, las bacterias del apéndice pueden comenzar desde cero, repoblando al intestino con microbios protectores.



En el estudio más reciente, investigadores de la Universidad de Arizona del Medio Oeste, compararon la historia del desarrollo del apéndice en 533 especies mamíferas.



Los investigadores descubrieron que, lejos de haberse originado en un único ancestro en común, el apéndice evoluciono independientemente más de 30 veces distintas – un hecho que sugiere que debe de tener una función.



Los datos también mostraron que las especies que tienen un apéndice también tienen una mayor concentración de tejido linfoide, que ayuda a la inmunidad y el crecimiento de la bacteria benéfica, en el ciego.



Los hallazgos, en conjunto, apoyan la teoría de que nuestro apéndice está ahí para ayudarnos a mantener a salvo los microbios benéficos.



Así que ya sabemos que es útil. Pero, ¿lo necesitamos? No del todo. “En general,” Heather F. Smith, líder de la investigación, dijo a la revista TIME, “las personas que han pasado por una apendectomía tienden a ser relativamente saludables y no tener efectos prejudiciales.”



Igual si pueden presentar alguno efectos menores. Por ejemplo, las personas a quienes les han removido el apéndice son más propensas a las infecciones y les toma más tiempo recuperarse una vez que se han enfermado.



