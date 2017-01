Quien te quiere no te agrede

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El maltrato a mujeres jóvenes durante el noviazgo es cada vez más común y se define como todo ataque sicológico, físico y/o sexual por parte de su pareja, señaló la terapeuta familiar Patricia Rosas López.



Es común que en este tipo de relaciones ocurran círculos viciosos de los cuales es difícil salir, es por eso que es importante identificar señales de alerta que pueden evitar que una relación termine en tragedia, añadió la también coach de vida y expreta en el tema.



ACTOS VIOLENTOS EN EL NOVIAZGO:



FALTA DE RESPETO VERBALES: Palabras agresivas y ofensivas.



SICOLÓGICOS: Bromas pesadas sobre su cuerpo, su ropa o hacia su familia.



AMENAZAS: Condicionar seguir con ella, sólo si hace lo que él quiere.



CONTACTO FÍSICO AGRESIVO: Empujones, puntapié, apretón de brazos.



CELOS: Control excesivo y manipulación para que conviva sólo con él.



EXIGENCIA SEXUAL: Como si fuera una obligación.



VIOLACIÓN: Son actos obligados, no consentidos por la víctima, orientados a satisfacer necesidades o deseos sexuales del o la victimario/a.



¿POR QUÉ UNA MUJER PERMITE SER VIOLENTADA?



Porque cree erróneamente que los actos violentos son una forma de amor, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Otro motivo, es la falta de autoestima, que es generada por lo que aprendió, lo que vio, lo que escuchó, incluso generó sus propias suposiciones erróneas posiblemente de lo que vivía en su hogar, con las amigas, los programas de televisión, series, etcétera.



¿CÓMO DEJAR DE SER VIOLENTADAS?



Buscar otras formas para sentirse amada. Empezar por sí misma, lo importante como mujer es saber y creer que una vale, independientemente de lo que los demás digan.



¿PORQUÉ UN HOMBRE AGREDE?



Así lo aprendió en casa, es decir, la educación que recibió.



La influencia de la cultura machista.



El acceso total a Internet y la pornografía, ellos aprenden a tratar mal a las mujeres por ese medio tan destructivo y adictivo.



Por no saber canalizar sus emociones y no saber como solucionar los asuntos de noviazgo.



Por que la mujer con la que está permite que la violente.



¡SOLUCIÓN A TIEMPO!



1. Los papás deben estar presentes y estar capacitados para enseñar a sus hijas e hijos a darse a respetar y poner límites con cualquier persona, también redirigir a sus hijos y enseñarles, guiarlos, darles opciones de solución, ampliar su visión y enseñarles a decidir con quién relacionarse y con quién no.



2. Los adolescentes y jóvenes de hoy pueden tener un coach personal, confiable para ambos, los valores que tenga el coach tiene que reflejarlo en sus resultados personales y deberán ser muy parecidos a los valores que los padres desean heredar y desarrollar en sus hijos. Esto es importante porque los jóvenes aplican la “ley familiar” entre los 10 a 23 años, esta consiste en que todo lo que les dicen fuera de casa es más divertido y cierto que lo que les dicen sus papás o familiares cercanos.



3. Es primordial prepararse anticipadamente para las etapas que van a vivir los hijos y capacitarse con ayuda de algún profesional por el bienestar de ellos. Sentirse enamorado es una experiencia maravillosa, sin embargo, la violencia es lo contrario a una manifestación de amor.