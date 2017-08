Adiós a la joroba

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

“Párate derecha” o “mete la joroba” son frases que te suenan familiares es muy probable que tengas problemas con la columna, pues el no caminar “derecho” puede minar nuestro estado de salud, sin contar que afecta nuestra apariencia física; pero no te alarmes. Aquí te dejamos algunos tips para mejorar tu postura.1.-Amárrate a la silla. Suena como un técnica de tortura, pero la realidad te puede ayudar mucho. Lo único que tienes que hacer es amárrate al espaldar de la silla de tu escritorio para mantener la espalda erguida.2.- Con libros en la cabeza. Este ejercicio es clásico. Tienes que caminar con libros en la cabeza sin que se te caígan por varios minutos, por lo menos 3 veces por semana.3.- Utiliza un palo de escoba. Para corregir la espalda encorvada debes pasar ambos brazos por un palo de escoba de modo que éste quede en forma horizontal por la espalda. Camina así por lo menos unos minutos 3 veces al día4.- Realiza ejercicios de estiramiento. Es recomendable que realices ejercicios de estiramiento frecuentemente para que tu cuerpo se acostumbre a caminar “derecho”.5.- Imagina una línea recta. Nunca falla. Este tip es muy bueno y lo puedes realizar en todo momento. Imagina una línea recta en el suelo y camina por ella mirando al frente. Ten cuidado y no te vayas a caer.FUENTE: http://hn.emedemujer.com/belleza/dile-adios-joroba/