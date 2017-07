Razones para que ames comer kiwi

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En esta temporada de lluvias en la que se incrementan las enfermedades respiratorias, es importante incrementar las medidas de precaución con una alimentación rica en vitamina C.



Para lograrlo los nutriólogos de Zespri recomiendan ingerir frutas como el kiwi, el cual aporta, en una porción, el 82% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.



Este alimento fortalece las defensas y ayuda a combatir los efectos del envejecimiento y el estrés. Asimismo, una porción de esta fruta tiene más potasio que un plátano, mineral que mantiene el balance entre los fluidos y electrolitos que el cuerpo necesita durante el ejercicio.



Contiene vitamina E en grandes cantidades de este potente antioxidante. Además ayuda a disminuir los niveles de colesterol y a fortalecer el sistema inmunológico.



Pero si aún no te convences de las bondades de esta fruta te decimos que dos piezas de kiwi contienen más fibra que un tazón de cereal, lo cual promueve el buen funcionamiento del corazón y una buena digestión, ya que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y reducen el riesgo de padecer cáncer.



Esta fruta que comparte el nombre de una ave de Nueva Zelanda, tiene un bajo índice glicémico (52) por lo que son recomendables para pacientes con diabetes o aquellas personas que buscan bajar de peso gracias a que puede comerse como una botana natural.



Y quizá hay algo más que no sabías: en Nueva Zelanda se produce el mejor kiwi del mundo, en donde se cultiva el fruto de color verde con un sabor refrescante y astringente y el de color amarillo con un sabor dulce y jugoso, denominado Sungold.



Aunque el postre pudiera resultar una elección natural, también puede ser parte de un delicioso platillo combinado con carne, mariscos y en conservas, smoothies y curries.