Enfermedades comunes en los conejos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si el conejo emite un ruido con los dientes y permanece agazapado en una esquina de la jaula, es sinónimo de que algo no marcha bien

Los conejos son excelentes compañeros y animales elegantes que, por lo general gozan de buena salud pero a la vez son animales muy delicados.



Si observamos que el conejo se acomoda en una esquina de la jaula con el pelo erizado es una señal de que algo no está bien en la salud del animal. Además, cuando les duele algo, tienden a emitir un sonido con los dientes y sus ojos están a medio cerrar, como cuando te estás quedando dormido.



Las enfermedades más comunes de los conejos vienen por los propios conejos y son específicas de estos animales. Por ejemplo, si tenemos un conejo y un perro y el conejo tiene sarna no se la pueden contagiar entre ellos. Además de la sarna, la diarrea o la conjuntivitis son otras de las enfermedades más comunes que puede sufrir el animal. Estas son las enfermedades de los conejos:



Son muy peligrosas porque pueden hacer que el conejo se deshidrate en muy poco tiempo. Suele aparecer por alimentos en mal estado o por alguna bacteria o parásito. Si el conejo tiene mucha sed, poca hambre y el vientre ligeramente hinchado son síntomas de que padece diarrea.



Para prevenirla, lava bien los ingredientes antes de dárselos y procura que sean frescos. Si vas a hacer algún cambio en su dieta, procura que sea gradual ya que los conejos son muy sensibles a los cambios.



Qué hacer: Mantén al conejo en un lugar caliente y dale mucha agua para evitar que se deshidrate. Sólo debe comer heno y beber agua hasta que la diarrea desaparezca. De no ser así, acude al veterinario



Sarna



La sarna es una de las enfermedades más comunes entre conejos y la más habitual es la que se produce en las orejas. Si tienes más de uno, debes separarlos porque es contagioso, no así a los humanos. Si aparece en las orejas, se trata de ácaros en el conducto auditivo y son fáciles de ver ya que tendrá las orejas irritadas y costras amarillas. Si la sarna es en la piel, aparecen costras en cualquier parte del cuerpo.



Qué hacer: Suele bastar con una inyección antiparasitaria o rociar la oreja con una solución antisarna por lo que se trata de una enfermedad relativamente fácil de curar. En cuanto notes los primeros síntomas debes acudir a un veterinario.



Infecciones oculares



Las conjuntivitis en los conejos son muy comunes y difíciles de curar. En los casos más graves puede llegar a brotar pus de los ojos. Notarás los primeros síntomas si tu conejo tiene los ojos llorosos y mocos.



Qué hacer: Hay que acudir al veterinario para que te recete un colirio. Se pueden limpiar los ojos del conejo con un algodón empapado en te y después aplicar las gotas.



Mixomatosis



Muy contagioso se transmite por contacto directo con otro conejo o por la picadura de un mosquito. Es mortal y no tiene cura pero sí existe vacuna para prevenirla. Los síntomas son una hinchazón generalizada del cuerpo del conejo.



Qué hacer: Lo más importante es detectarla cuanto antes y aunque se trata de un virus mortal tiene tratamiento, aunque no funciona en todos los casos.



Incisivos largos:



Los dientes de los conejos crecen continuamente y se desgastan por lo que se trata de un excesivo crecimiento de los mismos. En ocasiones, salen fuera de los labios del animal.



Qué hacer: No se puede hacer nada ya que es de origen genético y hereditario.



Recuerda que la mejor manera de evitar las enfermedades es la prevención. Observa a tu conejo, que su pelo esté brillante y fuerte, que coma bien y que se mueva sin dificultades son sinónimos de buena salud pero ante la mínima sospecha, acude al veterinario.



