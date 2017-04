Esto puede pasar si le cortas la cola a tu perro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los perros tienen rabo por algo. De hecho, les sirve para comunicarse: la baten enérgicamente si están contentos, la guardan entre las patas si tienen miedo… Por eso, extirparles esta parte del cuerpo es como acabar con su capacidad de expresarse. Además, no hay que olvidar que la cola es un elemento esencial para mantener el equilibrio del can al correr, girar y realizar otros movimientos.



Puede ocasionarles problemas



Por otro lado, debes saber que al cortar la cola también se seccionan cartílagos, vasos sanguíneos, nervios y otros tejidos… Según explican los expertos, esta operación no solo es dolorosa, sino que puede causarles dolor crónico, además de atrofia, degeneración de la pelvis o problemas de incontinencia fecal. Además, queremos comentar que, como en cualquier operación, el animal está expuesto a ciertos riesgos. Incluso, el can puede sufrir una infección, ya que se trata de una herida abierta y, en casos graves, puede hasta fallecer.





