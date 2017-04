Consejos para que no te roben un perro

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Qué hacen las mafias con los perros robados? Si son pequeños los utilizan para la cría, aunque también son usados para peleas ilegales. Y aunque es menos frecuente, en algunos casos se los llevan al extranjero tanto para la venta como para experimentar con ellos. Así, es muy importante estar alerta en todo momento.



Por lugares seguros y conocidos



El primer consejo que queremos darte es que saquees a pasear al perro cuando todavía haya luz. Además, también es recomendable llevar al animal por lugares conocidos y seguros en los que suela haber movimiento de personas. En cuanto a los niños, es mejor que no paseen solos a los canes.



No descuides a tu mascota



Por otro lado, debes saber que es esencial que durante el paseo no descuides a tu perro. De hecho, lo ideal es que nunca le dejes suelto. Eso sí, si lo haces, no lo pierdas de vista. Y si ves que un desconocido se acerca al animal, sostén bien la correa. Tampoco te recomendamos que le dejes en el jardín de tu casa sin supervisión, sobre todo si el animal es visible y/o se puede acceder al espacio exterior de tu hogar de forma fácil. Y si tu mascota va a quedarse sola en casa, será mejor que la dejes dentro.



Nunca le dejes en un coche



Por supuesto, nunca deberás dejar a tu mascota atado fuera de un establecimiento ni dentro del coche. Esto último, además, puede poner en riesgo la vida de tu animal de compañía e, incluso, puede traerte problemas con la justicia.



