Conejos para evitar los celos

Es normal que tu pareja sienta celos de tus amigos, sobre todo sino los conoce y le hablas de ellos de forma continua. ¡Controla sus celos con estos consejos!



Puede ser que te llegue a incomodar algunas actitudes que tenga, pero lo que tienes que hacer es asegurarle que no existe ningún interés romántico y que sólo los une una gran amistad. Acá te dejamos unos tips que pueden ayudarte a lidiar con un novio celoso.



ASEGÚRALE QUE TODOS SON AMIGOS



Cuando tu pareja está celosa de tus amigos, trata de tranquilizarlo y asegúrale que sólo te une a ellos una gran amistad. Puede que sólo se sienta un poco inseguro, pero es importante que entienda que tus amigos varones son parte de tu vida y que no tienes otro tipo de interés en ellos.



NO LE OCULTES TUS SALIDAS



Como no tienes nada que ocultar es bueno que tu pareja sepa con que amigos saldrás. Esto no significa que debas darle una lista detallada, pero sí debe saber cuál es tu círculo cercano, de esa forma disparas algunas dudas que pueda tener.



INCLÚYELO EN TUS REUNIONES



Si tu pareja conoce a tus amigos, se sentirá más tranquilo una vez que entable amistad con ellos. Así él podrá darse cuenta que ellos son importantes para ti y que son parte de tu vida que no podrá sacar.



NO TE ALEJES DE TUS AMIGOS



No descuides tus amistades porque tu pareja es celosa. Al no hacerlo, le demostrarás que no tienes nada que ocultar y poco a poco se irá acostumbrando a ellos. Incluso, si empiezan a salir juntos pueden entablar una amistad.



