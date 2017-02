Productos del hogar peligrosos para las mascotas

(Tomada de la Red)

Aunque no lo parezca, nuestro hogar puede ser un lugar de alto riesgo para las mascotas, ya que muchos productos de los que tenemos pueden causarles enfermedades e incluso la muerte.



Las mascotas son traviesas por naturaleza y siempre están explorando, por lo que pueden encontrarse con algún producto tóxico y sufrir algún problema.



Por ello, es importante estar atento a las cosas con las que interactúan y mantener fuera de su alcance las que sean peligrosas como las que a continuación te decimos:



Insecticidas

Mantén bien guardado el envase y úsalo en la menor medida posible.



Si necesitas rociar insecticida, lleva a tu mascota a otra habitación hasta que el olor se desvanezca.



Productos de limpieza

La mayoría de los productos utilizados para limpiar, contienen componentes químicos que pueden dañar a las mascotas en especial los siguientes:



Limpiadores para el suelo

Productos para el baño

Suavizante de telas

Ambientadores

Lo ideal es utilizar productos naturales, ecológicos y si es posible, los creados especialmente para hogares donde habitan mascotas.



Plantas

Antes de comprar plantas, asegúrate que no sean dañinas para las mascotas o de lo contrario pueden envenenarse.



Las hortensias, flores de pascua, hiedra o filodendro, son algunas de las que debes evitar.



Medicamentos

Fármacos que usualmente consumimos, pueden ser perjudiciales para las mascotas, por ejemplo, el ibuprofeno o el paracetamol.



Tabaco

Fumar cerca de tu mascota, incrementa el riesgo de que desarrolle cáncer de nariz o pulmón, sobre todo en los gatos.



El riesgo se incrementa cuando llegan a ingerir los restos del cigarro.



Restos de comida

Muchos alimentos pueden ser tóxicos o causarles asfixia, como los huesos.



Recuerda que hay alimentos que no deben consumir porque les causa problemas estomacales u otras enfermedades.



En caso de que tu mascota haya tenido contacto con alguno de estos productos, acude inmediatamente con el veterinario para que lo valore y de el tratamiento indicado.



Fuente:http://sumedico.com/productos-del-hogar-peligrosos-las-mascotas/