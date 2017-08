5 razones por las que debe adoptar... ¡Y no comprar mascotas!

(Tomada de la Red)

Todos los perros son un universo distinto, con una buena crianza y mucho amor se convierten en los compañeros más leales



Tener una mascota en casa, implica de una gran responsabilidad. No solo debes darle los cuidados necesarios, también mucho amor.



Encontrarla es más simple de lo que te imaginas, solo debes estar dispuesto a asumir un compromiso con el animalito que deseas llevar a tu hogar.



Te sugerimos que optes por la adopción y no por comprar un cachorro de raza. Las razones te las explicamos en esta nota.





1. CAMBIAS UNA VIDA. Quizás en un primer momento no lo comprendas, pero al adoptar de un albergue o de la calle a un gato o perro. Le estás cambiando la vida y brindándole la oportunidad de ser amado. ¡Créenos el cariño que él te devolverá será mucho mayor!



2. ¿LA RAZA?. Debería ser la razón menos importante por la que quieras comprar. Te contamos que los perritos o gatos 'chuscos' al ser una mezcla de razas. Son más fuertes y resistentes a las enfermedades que los de raza pura. ¡El amor es el mismo!



3. DINERO. Comprar una mascota puede generarte un gasto tremendo. Hay animales que pueden llegar a costar más de mil dólares. En cambio, uno de un albergue o la calle, no te costará un solo sol y le darás la oportunidad de ser feliz.



4. SOBREPOBLACIÓN. Mucha gente al no ser responsable con sus perros y gatos ocasiona la sobrepoblación de estos animales, que andan deambulando por las calles, porque los abandonaron o no tomaron las precauciones como esterilizarlos. Si adoptas, estarás contribuyendo a que hayan menos animalitos muriendo de frío y hambre y con riesgo de ser atropellados.



5. ¿DÓNDE ADOPTAR? Hay muchas lugares donde podrás adoptar, en Facebook, puedes seguir a: 'Michi Wasi', 'Adopta Agustino', 'Grupo Caridad' y 'Pelulovers', ¡Suerte!





