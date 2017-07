Encuentra el delineador para tus ojos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si has guardado tu delineador en tu cosmetiquera por años, tal vez sea hora de cambiarlo por completo. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pues con tanta variedad, ¿cómo es que vamos a elegir el siguiente? O mejor aún, ¿cómo elegir el correcto?Empieza por inspirarte en tu color de cojos. Ese tono te ayudará a elegir el color de delineador que complementará el de tu iris.Y aunque sea divertido jugar con los colores, pararse en frente de una tienda con decenas de opciones puede ser frustrante. Es por eso que estamos aquí para ayudarte.1. Ojos café oscuroLos ojos café lucen fenomenales en contraste con delineadores oscuros. Lo mejor es que tengas uno negro, pero también te lucirá uno morado o azul marino. El café mate también le agregará mucha profundidad a tu mirada.2. Ojos café claroLos ojos café claro tienen diferentes tonos; entre miel, verde y café, así que podría ser difícil identificar qué tonos les favorecen. ¿Quieres lucir el dorado de tu mirada? Opta por un tono ciruela profundo. ¿Quieres enriquecer el café de tus ojos? Lúcete con un delineador azul marino.3. Ojos azulesLos tonos dorados son una excelente opción para sacarle provecho al brillo de tus ojos, mientras que tonos cobrizos hacen que el azul se vea muy penetrante. Y, si quieres algo muy impactante, no dudes en un delineador negro profundo y blanco en la orilla interna del ojo.4. Ojos verdesEl verde y el rojo son colores opuestos en el círculo del color. Y eso no quiere decir que debas usar un delineador rojo, pero sí te recomiendo tonos con tintes rojizos cálidos. Por ejemplo, el cobre funciona perfectamente, pero también puedes usar un color ciruela.5. Para cualquieraSin importar el color de tus ojos, nunca errarás con un delineador líquido negro. Una línea delgada de negro profundo puede definir tus ojos sin importar su color y forma. La clave está en acercar la línea a la línea de las pestañas y ajustar el diseño.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/belleza/mejor-delineador-color-ojos/