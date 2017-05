Hermoso pueblo italiano por 2000 euros

ITALIA(Tomada de la Red)

¿Cómo decirle que no a Italia? El país de la pasta conquistó mi corazón y lo sigue haciendo con esta clase de noticias. Tuve la suerte de conocer este país y de conocer sus montañas: no hay nada más fantástico que ellas. Pero… son pueblos pequeños, en lo que hay casas muuuy viejas y ancianos que viven allí porque descubrieron que la paz existe. Pero el tiempo es tirano: cada vez hay menos ancianos que mantengan los pueblos de las montañas.



Italia necesita jóvenes. Italia nos necesita… Y yo no tengo ningún problema de arriesgar todo por ese país. ¿Y tú?



Un pueblo en la montaña



Bormida se encuentra a 420 metros sobre el mar en Liguria (noroeste del país). Se puede alquilar una hermosa y antigua casa a 50 euros por mes y recibir 2000 euros en regalos. Es tentador, muy tentador. Y lo mejor de todo: no hay nada oculto, no hay fantasmas, no hay robos, simplemente quieren que vayas a vivir ahí para reflotar el pueblo.



Los jóvenes generalmente se van a ciudades más grandes para conseguir trabajo, los ancianos fallecen y el pueblo está cada vez más vacío. «Somos una comunidad pequeña pero acogedora. Estamos en lo alto de una zona de montaña, pero tampoco estamos muy lejos del mar. Llevamos una vida saludable y el aire es muy limpio», dijo el concejal.



«No hay mucho que hacer aquí», dijo el gerente de uno de los cuatro restaurantes de la ciudad, «pero la vida es tan simple y natural… tenemos bosques, cabras, Iglesia y muy muy buena comida. La vida está libre de estrés».





Actualmente el pueblo tiene 394 habitantes y te está esperando a ti para agrandar su población.



FUENTE: http://www.vix.com/es/actualidad/181013/lo-dejo-todo-un-hermoso-pueblo-italiano-ofrece-2000-euros-para-ir-a-vivir-alli