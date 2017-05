¿Te imaginas una casa solar?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Al momento de pensar en arquitectura sustentable, muchos mitos y prejuicios se interponen en el camino. Uno de ellos tiene que ver con la dificultad para construir de forma industrial viviendas con menor impacto ambiental. Pero cada vez son más las alternativas que salen a la luz para hacerlo posible.



En México, un grupo de arquitectos y estudiantes de posgrado de distintas disciplinas (ingeniería civil, arquitectura, nanotecnología, automatización, arquitectura, etc) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) creó "La Casa Solar", un prototipo de vivienda sustentable que puede prefabricarse de forma industrial mediante módulos y tiene la capacidad de adaptarse al terreno.



Esta casa no solo podrá ensamblarse en piezas, sino que también está pensada para favorecer el uso de una orientación óptima, aspecto clave para mantener la casa iluminada y aprovechar el calor del sol.

Al pensarse masivamente, esto podría representar menores costos de construcción y mano de obra, lo cual lo haría accesible a la población en general.



“Seguramente los costos serían similares que el de las viviendas actuales, pero con mejores beneficios, repercutiría en menores gasto de energía en las personas, en menores gastos de calefacción y aire acondicionado porque no necesitarían si están bien orientados”, señaló al respecto el líder del proyecto, Avatar Flores.



“Es por esta razón que nuestra propuesta supone que, si desarrollamos un sistema de vivienda modular, que pueda adaptarse a las condiciones climatológicas y de orientación específicas de cada emplazamiento, así como a las necesidades únicas de cada familia, pero que pueda producirse a gran escala mediante su industrialización, se logrará la producción de vivienda sustentable a una escala mucho mayor que la que nos es posible alcanzar hoy en día con casos aislados”, agregó.





La idea, además, es reducir al mínimo el uso del cemento, uno de los principales contaminantes en la industria de la construcción, y proponer nuevos paneles prefabricados a partir de materiales reciclables.



También se está trabajando en pinturas autolimpiables, sistemas inteligentes enfocados a ahorrar energía y a monitorear su consumo, tratamiento de aguas, y otras implementaciones para hacer que estas viviendas generen la energía que consumen. Por eso mismo, la "Casa Solar" es pensada como un prototipo experimental o laboratorio viviente, donde poder probar estas alternativas para escoger la más adecuada.



El proyecto está siendo apoyado por un Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tiene dos años de desarrollo y se estima que estará terminada en el mes de noviembre; pero, ya se están dando los primeros resultados.



