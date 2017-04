Jamás des estos alimentos a tu fiel amigo de cuatro patas

(Tomada de la Red)

Nuestro perro siempre será como un gran amigo. Querremos lo mejor para el y a cambio nos brindará protección, cariño incondicional y ratos inigualables. Algunos cuidados como ponerle sus vacunas, bañarlo y sacarlo a pasear son esenciales para mantenerlo sano, así como saber que hay alimentos que NO debes darle de comer porque su salud se verá afectada.

1. El Chocolate

Debe evitarse totalmente, ya que es un alimento altamente tóxico para los perros al contener teobromina. La teobromina pertenece a un grupo denominado metilxantinas, y es un alcaloide estimulante del sistema nervioso central. Es un pariente químico de la cafeína, y aunque su efecto es más suave, ltiene un efecto más prolongado y tarda mucho más en eliminarse del organismo del animal.



El chocolate provoca: aceleración del ritmo cardíaco, diarreas, vómitos,y en dosis suficientemente altas coma e incluso la muerte.

El chocolate negro y puro es el más nocivo. Su toxicidad es muy elevada para los perros, hasta 10 veces superior a la del chocolate con leche.



2. Uvas y pasas

Hay quien utiliza las uvas o las pasas como dulce o golosina para su perro, aunque lo desaconsejamos. No está claro el motivo, pero parece ser que tanto uvas como pasas pueden causar insuficiencia renal en algunos perros.

El hecho de que el perro vomite tras su ingesta sería una señal clara de aviso. Así que para prevenir, lo mejor es mantener uvas y pasas fuera del alcance de tu perro.

3. El Ajo

Si damos ajo a nuestro perro en grandes dosis, o de forma muy continuada (casi todos los días), pueden provocarle anemia y causar problemas gastrointestinales.

El culpable es el tiosulfato, que es difícil de procesar para nuestras mascotas y daña los glóbulos rojos de la sangre.

Los síntomas de la anemia en perros incluyen: debilidad, vómitos, poco interés en la comida y apatía.

Un consumo esporádico de una pequeña dosis de ajo resulta inofensiva para los perros, pero hay que evitar a toda costa grandes dosis o un consumo regular de alimentos que contengan ajo en su preparación.

4- Cebolla, cebolletas, puerro

La cebolla es otro de los alimentos toxicos para perros. Los niveles de tiosulfato que se encuentran en las cebollas son más altos, por tanto la cebolla es un alimento más peligroso que el ajo.

Si un perro come un poquito de cebolla ocasionalmente, no pasa nada, pero cuando preparemos comida casera para perros, no debemos incluir cebolla como ingrediente.



5. Cafeína

La cafeina es un estimulante del sistema nervioso por tanto sí es claramente un alimento toxico para perros (bueno, una substancia). Pero en un perro la reacción es mayor que en nosotros y puede provocarle serios trastornos en sus sistemas nervioso y cardiaco (inquietud, respiración rápida, palpitaciones, convulsiones, etc.), además de vómitos y diarreas.

6. Cerveza y alcohol en general

Los perros pesan menos que nosotros, y su metabolismo es más rápido, así que no procesan correctamente el alcohol. En pequeñas dosis no es letal, pero haremos que el animal se ponga nervioso y varíe su comportamiento, pudiendo estar somnoliento y desorientado o incluso puede atacar.

Además puede provocarle incontinencia urinaria y en mayores dosis incluso el coma. Vamos, que no tiene ni pizca de gracia dar alcohol a un perro, porque daña su salud y puede incluso causarle la muerte.

7. El Aguacate o palta puede ser tóxico para tu perro

El aguacate contiene una sustancia llamada Persin, que es inofensiva para los humanos pero puede ser toxico para perros y otros animales domésticos. No sólo la contiene la carne del aguacate, sino que está presente en toda la planta: semilla, corteza y hojas. Por precacución, mejor evita dar de comer aguacate o guacamole a tu perro.



10. Paracetamol y ácido acetilsalicílico

Cuidado con los medicamentos en general, incluyendo aspirinas y paracetamol. Hay gente que usa aspirina para el dolor de su perro, pero si vas a hacerlo mejor consulta a un veterinario de confianza, porque si te pasas mucho con la dosis y la frecuencia, podrías incluso matar a tu perro o causarle otros problemas de salud.

11. Huesos cocinados, hervidos, asados

Hay que advertir del peligro potencial que puede suponer para un perro ingerir huesos cocinados, porque son fácilmente astillables. Al partirse, las astillas resultantes pueden causar estragos en el aparato digestivo de tu perro, clavarse en cualquier parte de tejido blando como la boca, causar rotura de dientes, desgarros u obstrucciones en el esófago o intestinos, hemorragias en el recto etc.

12. Condimientos como sal, azúcar, bicarbonato

Muchos productos que normalmente guardamos en la despensa tampoco son recomendables para los perros. Por ejemplo la nuez moscada o la sal no son buenas para los perros y no deben incluirse en su dieta. El bicarbonato en grandes dosis también resulta toxicos para los perros.

El azúcar NO es tóxico para perros, pero tiene consecuencias similares a las que provoca en los humanos, tales como pérdida de dientes, obesidad e incluso diabetes. Así que azúcar para perros con mucha moderacíon y esporádicamente.



13. Carnes saladas y embutidos

NO son un alimento toxico para perros pero contienen mucha sal, por eso deben tomarlas con moderación, como una golosina. Si abusamos, podrían provocarle a nuestro perro problemas como hipertensión, pancreatitis, obesidad. Un consumo ocasional en pequeñas dosis sí es admisible, pero una ingesta regular de estos productos no es recomendable.

14. Leche de vaca

La leche de vaca NO es un alimento toxico para perros. Pero algunos perros adultos son intolerantes a la lactosa. En ese caso, la leche de vaca les provocará diarrea, vómitos u otros problemas digestivos. Si tu perro sufre esto cuando le das leche, debes retirársela de su dieta.

Puedes probar a dar a tu perro leche sin lactosa o rebájada con bastante agua para que sea más digestiva. La leche de cabra también es mejor digerida por los perros que la de vaca. -Una alternativa a la leche, es dar a nuestros perros yogur.

