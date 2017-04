Conoce las consecuencias de ingerir alimento para perros

(Tomada de la Red)

Alguna vez te has preguntado a que sabe la comida para perros? Si es asi, es mejor que te enteres que consecuencias puedes tener por ingerir este tipo de alimentos, ya que la curiosidad es muy grande y probablemente estarás conforme hasta que lo hagas.



¿Has comido alimento para perro?



Tipo de alimentación según la edad del perro

Cachorros: En esta etapa se alimentan solamente con leche maternal, el cuál le proporcionara la ración necesaria de hierro, proteína y grasas. Este periodo termina hasta la octava semana.

Destete: A partir de la octava semana comienza la etapa llamada 'destete', donde la alimentación debe estar basada en alimentos para cachorro humedecidos con agua.



Cachorros después del destete: Durante esta etapa, el perro ya comienza a tener una actividad física mayor; por lo que va a necesitar un alimento que sea rico en proteína y grasas.

Aunque es necesario que asistas con el veterinario para que te recomienda cuál será su alimentación exacta, ya que hay razas como el Pitbull American Bully que necesitarán una ración extra de calcio, esto debido al gran tonelaje que van a alcanzar.



Adulto: Durante este ciclo tu perro ya no crecerá más, solamente necesitas alimentarlo de manera que mantengan su masa y volumen, es por ello que esta periodo también es conocida como 'etapa de mantenimiento'.

Es muy importante proporcionarles alimentos que no sean muy ricos en proteínas y grasas, sino que requieren croquetas un poco menos energéticos.

Adultos mayores: La dieta de estos perros tienen que estar basada en alimentos que no tengan una cantidad rica en proteínas. Por lo que es necesario asistir con el veterinario para que te brinde un orden alimenticia especial para tu can.

¿Qué pasa si llego a comer alimento para perro?

Se llegas a comer una o dos croquetas seguramente no pasará nada, pero si la cantidad de croquetas es alta, ten por seguro que sufrirás de una fuerte infección estomacal o una severa diarrea, ya que tu organismo no está acostumbrado a consumirlas.

Lo mejor es evitar este tipo de alimentos, además, que difícilmente te resulte interesante su sabor.

Con información de Cuidados de la salud / Experto animal.



Fuente:https://www.debate.com.mx/prevenir/Has-comido-alimento-para-perro-Conoce-sus-consecuencias-20170410-0241.html